به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه با مشارکت سازمان توسعه تجارت ایران ، شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی تهران و انجمن‌ها و اتحادیه های خکشبار و صنایع وابسته برگزار می شود.



در دومين نمایشگاه بین‌المللی خشکبار، آجیل، میوه‌های خشک و صنایع وابسته، توليد كنندگان و توزيع كنندگان آجيل و خشكبار ، شركت ها ، كارخانه ها و كارگاه هاي بسته بندي خشكبار ، واحد ها و كارگاه هاي پوستگيري ، بودادن ، شركت هاي پاستوريزه كردن خشكبار ، واحد هاي درجه بندي ، خلال و پودر كردن خشكبار ، شركت ها ، كارخانه ها و كارگاه هاي فرآوري ميوه و سبزيجات خشك ، زرشك وعناب ، زعفران ، چاي و قهوه ، ادويه و چاشني و واحد هاي توليدي و صادراتي حبوبات ، غلات ، برنج ، ذرت و گندم ؛ صنايع ، توليدات و خدمات خود را ارائه خواهند كرد.

در این نمایشگاه همچنين صنايع تبديلي و جنبي خشكبار، نهادهاي كشاورزي (كود ، بذر ، سم و...)، شركت هاي دانش بنيان،شركت هاي بازرگاني و انجمن ها و تشكل هاي وابسته ، حضور خواهند داشت و كالاها و خدمات خود را در معرض ديد علاقمندان قرار خواهند داد.



برگزاري دومين نمایشگاه بین‌المللی خشکبار، آجیل، میوه‌های خشک و صنایع وابسته ، با هدف توسعه و افزايش توليد خشكبار كشور ، يافتن بازارهاي جديد صادراتي ، افزايش صادرات ، آشنائي با نوين ترين صنايع و تجهيزات تبديلي،فرآوري و بسته بندي خشكبار ، اشتغالزائي و توجه مسولان به اين صنعت برگزار مي شود.

در ايران سالانه 200 هزار تن پسته ، 160 هزار تن كشمش، 150 هزار تن مغز گردو، يك ميليون و 200 هزار تن خرما ، 35 تن انجير، 50 هزار تن بادام درختي ، 330 تن لوبيا ، 90 هزار تن عدس، 300 هزار تن نخود و 270 تن زعفران توليد مي شود.

در حال حاضر بيش از ۲ ميليارد دلار خشكبار از ايران به كشورهاي مختلف صادر شده است. انواع خشكبار ايران به بيش از 50 كشور جهان صادر مي شود كه برخي از اين كشورها عبارتند از آلمان ، فرانسه ، انگلستان ، ايتاليا ، اسپانيا ، سوئد ، نروژ ، پرتغال ، آمريكا كشورهاي حوزه خليج فارس ازجمله قطر، امارات متحده عربي ، عربستان ،كويت ، كشورهاي آسيائي چين ،كره جنوبي ، ژاپن ، استراليا ،روسيه و غيره.

شرايط و تنوع اقليمي ايران به گونه اي است كه محصولات متنوع كشاورزي با كيفيت مناسب توليد و به لحاظ پيشينه سنتي ،برخي از اين اقلام همانند خرما ، كشمش ، انجير ، پسته ، گردو ،بادام و فندق به صورت خشكبار مصرف گسترده اي در بازار داخل و خارج ،ايجاد كرده است.صنعت خشكبار ايران به دليل دارا بودن كالاهاي مانند پسته (رتبه ۲ توليد جهان ) خرما (رتبه ۲ توليد جهان) ، بادام ( چهارمين توليدكننده جهان) ، گردو (سومين توليدكننده جهان) ، كشمش ( چهارمين توليدكننده جهان) و فندق (پنجمين توليدكننده جهان) ؛ در بازار هاي جهاني شناخته شده است اما به رغم پيشينه اين صنعت و مبادلات گسترده جهاني آن ، متاسفانه تاكنون نمايشگاهي در خور آن برگزار نشده است.



