تبریز کاندیدای انتخاب شهر نمونه گردشگری اسلامی شد

رضا خلیلی یکشنبه در گفتگو با مهر با اشاره به دور دوم سفرهای تابستانی در تبریز اظهار داشت: در آغاز دور دوم سفرهای تابستانی انبوه گردشگران و مسافران داخلی و خارجی تبریز را مقصد سفر خود انتخاب کرده بودند که در صورت فراهم شدن زیرساخت های لازم به طور یقین این تعداد گردشگر افزایش خواهد داشت.

وی ادامه داد: این حضور گسترده گردشگران در تبریز، انگیزه سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در حوزه گردشگری را افزایش داده که هم اکنون نیز از سرمایه گذاران دعوت می کنیم در تبریز سرمایه گذاری کنند چون بسترهای لازم فراهم شده است تا به فعالان این حوزه تعلق گیرد.

خلیلی در ادامه با اشاره به معرفی شهر تبریز به عنوان کاندیدای انتخاب شهر نمونه گردشگری از سوی سازمان کشورهای اسلامی در سال 2016 گفت: این امر افتخار بزرگی برای این شهر است که در میان شهرهای بزرگ و تاریخی ایران، توانسته به عنوان کاندیدای شهر نمونه گردشگری معرفی شود.

مدیرعامل سازمان توسعه گردشگری شهرداری تبریز با اشاره به برگزاری مراسم روز جهانی گردشگری در تبریز تصریح کرد: این مراسم عصر شنبه در تبریز برگزار شده و طی آن از فعالان گردشگری استان تجلیل شد که در یک هفته آینده نیز برگزاری تورهای رایگان تبریزگردی برای دانش‌آموزان و دانشجویان و نیز افتتاح پروژه‌های عمرانی گردشگری دنبال خواهد شد.