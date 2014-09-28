به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین امروز صبح در نشست خبری که به منظور تشریح برنامه‌های روز همبستگی با کودکان فلسطین در لانه جاسوسی سابق برگزار شد، اظهار داشت: از روز نهم مهرماه که به عنوان روز همبستگی با کودکان فلسطین نامگذاری شده کمک‌های مردمی در 40 هزار پایگاه بسیج از جمله مساجد آماده جمع آوری هستند تا بتوانیم در جهت بازسازی نیازمندی‌های اصلی مردم غزه گام محکمی برداریم.

سردار نقدی همچنین گفت: در ماه مبارک رمضان شاهد حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به مردم مظلوم فلسطین بودیم که در دهه اخیر بی‌سابقه بود.

وی با بیان اینکه باید به این تهاجم وحشیانه به مردم مظلوم غزه پاسخ محکمی داد افزود: استکبار هنگامی که توانایی‌هایش به انتها رسیده بود دست به این جنایت وحشیانه زد، برای اینکه ثابت کند ذات وحشیانه و خطرناکی دارد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد: آنها در حملات وحشیانه خود به مهدکودک ها، بیمارستان‌ها و حتی شهربازی ها حمله کردند که لازم است پاسخ تمام این اقدامات داده شود.

سردار نقدی با بیان اینکه برای آزادی قدس ستاد مردمی در راه ایجاد شدن است گفت: انشاءالله بتوانیم در روز حمایت و همبستگی از کودکان فلسطین گام محکمی را در جهت راه اندازی این ستاد مردمی برداریم.

وی به آمار ویرانی ها و کشته شدگان مردم مظلوم فلسطین در جنگ 55 روزه اشاره کرد و افزود: در جنگ اخیر نیز 2 هزار و 500 خانه به طور کامل ویران، 18 هزار خانه صدمه دیدند که نیاز به بازسازی دارند و همچنین 108 هزار نفر از مردم غزه بی سرپناه هستند که باید برای آنها سرپناه مناسبی تامین شود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین اضافه کرد: در طول این مدت نیز 6 بیمارستان و 4 دانشگاه مورد حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفته و تخریب شدند. همچنین 8 پمپ تصفیه آب از نیازمندی های ضروری مردم غزه توسط این حملات به طور کامل نابود شد.

سردار نقدی با بیان اینکه 2 هزار و 30 شهید مردم مسلمان غزه تقدیم اسلام کردند، گفت: از این تعداد نیز 578 کودک، 281 زن بوده و بیش از 11 هزار نفر زخمی و مجروح شدند.

وی با بیان اینکه در پی این حملات 270 مسجد و 174 مدرسه به طور کامل تخریب شده اند اظهار داشت: این آسیب های گسترده نتیجه پرتاب 60 هزار راکت و موشک رژیم صهیونیستی بوده که به این منطقه شلیک کرده است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: این رژیم علاوه بر ظرفیت های نظامی خود حدود 225 میلیون دلار از کمک های آمریکایی ها به منظور تسلیح کردن گسترده خود برای از بین بردن مردم مظلوم فلسطین استفاده کرد.

سردار نقدی افزود: آمریکایی ها همچنین در اقدامی انبارهای سلاح های خود را که برای روز مبادا در رژیم صهیونیستی احداث کرده بودند در اختیار آنها قرار دادند تا بدین وسیله کمک های افزون تری را به این رژیم کرده تا بتواند مردم مسلمان و مظلوم غزه را از بین ببرد که نتیجه این اقدام آنان نیز شهید شدن بیش از هزار مسلمان فلسطینی است.

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب در بیاناتشان دو خواسته را از ما مطرح کردند گفت: کمک به مردم مظلوم غزه و فراهم کردن امکانات حیات از جمله دارو، غذا و مبارزه با کشورهای حامی رژیم صهیونیستی خواسته هایی بود که ما به آنها جامه عمل خواهیم پوشاند.

وی با بیان اینکه صندوق‌های مورد نظر برای جمع آوری کمک‌های نقدی مردم در نماز جمعه روز 11 مهرماه برپا خواهد بود افزود: شماره حساب کمیته امداد خمینی 5555 و سازمان بسیج 1861421522451 به منظور واریز کمک های مردمی در دسترس مردم داخل کشور و ایرانیان خارج از کشور است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد: هموطنانی که قصد کمک به مردم مظلوم غزه را دارند و می‌خواهند نقشی در بازسازی نیازمندی های آنها داشته باشند سعی کنند کمک های خود را به صورت نقدی به صندوق‌های تعبیه شده در پایگاه بسیج، کمیته امداد و نماز جمعه پرداخت کنند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به همکاری و امضا تفاهمنامه سازمان بسیج با کمیته امداد به منظور کمک به مردم مظلوم غزه بیان کرد: انشاءالله با کمک های مردمی که از روز 7 مهرماه یعنی روز همبستگی با کودکان فلسطینی جمع آوری می شود بتوانیم نقش مهم و بسزایی را در بازسازی نیازمندی های اصلی مردم غزه ایفا کنیم.