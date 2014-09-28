  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۶ مهر ۱۳۹۳، ۱۱:۳۲

در شورای دانشگاه های منطقه آزاد ارس مطرح شد:

حمایت از سرمایه گذاران برای احداث خوابگاه های دانشجویی/ لزوم فعال شدن اتاق های مشاوره در دانشگاه ها

حمایت از سرمایه گذاران برای احداث خوابگاه های دانشجویی/ لزوم فعال شدن اتاق های مشاوره در دانشگاه ها

جلفا – خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس از حمایت این سازمان برای احداث خوابگاه ها و مراکز رفاهی برای دانشجویان توسط سرمایه گذاران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن خادم عرب باغی یکشنبه در دومین نشست شورای دانشگاه های منطقه آزاد ارس اظهار داشت: روسای دانشگاه ها باید نسبت به مسایل فرهنگی و اخلاقی دانشجویان خود حساسیت ویژه ای داشته باشند و مسایل فرهنگی و دغدغه های جامعه بومی بویژه خواص و روحانیون و اقشار مذهبی ومتدین منطقه از جمله مواردی هستند که باید مورد توجه دانشگاه های ارس قرار گیرند.

وی با تاکید بر ایجاد امکانات رفاهی و خوابگاهی و ارتقای فرهنگی جامعه دانشگاهی در کنار توجه به توسعه کمی و کیفی آموزش عالی در این منطقه تصریح کرد: سازمان منطقه آزاد ارس نیز آماده همکاری و واگذاری زمین برای سرمایه گذاری در زمینه احداث خوابگاه بوده و از حضور سرمایه گذاران برای احداث خوابگاه متمرکز دانشگاهی در منطقه حمایت می کند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس نیز در این نشست گفت: از دانشگاهها انتظار می رود ضمن توجه به برنامه های آموزشی و ارتقای سطح علمی دانشجویان با حساسیت و توجه به مسایل فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها و دانشجویان در سطح منطقه،  فعالیت های فرهنگی را در سطح دانشگاهها از نظر کیفی و کمی ارتقا دهند.

بهرام سرمست افزود: دانشجویان، با تاکید بر لزوم فعال شدن اتاق های مشاوره دانشجویی دانشگاه ها جهت توجه به مسایل اجتماعی و فردی این قشر، به مباحث مطرح شده در این نشست نیز اشاره و خاطر نشان کرد: موضوع مسایل فرهنگی دانشگاه های منطقه و تاثیرات حضور دانشگاه ها بر فضای فرهنگی اجتماعی منطقه آزاد ارس و پیگیری احداث فضاهای آموزشی دانشگاه ها در سایت آموزش عالی منطقه از مهمترین موضوعات مورد بحث در دومین نشست شورای دانشگاه های منطقه آزاد ارس بود.

وی در پایان گفت: نبود متولی واحد فرهنگی در کشور، نبود بینش روشن از واقعیات جامعه بومی و کشور، توقعات غیرکارشناسی از دانشگاهها برای تغییر مشکلات فرهنگی جامعه و دانشجویان در کوتاه مدت، توجه به واقعیات فرهنگی اجتماعی منطقه و شهرستان در کنار انتظارات از جامعه دانشگاهی از دیگر موارد مطروحه توسط روسای دانشگاه های منطقه بود.

کد مطلب 2379147

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها