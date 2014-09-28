حمایت از سرمایه گذاران برای احداث خوابگاه های دانشجویی/ لزوم فعال شدن اتاق های مشاوره در دانشگاه ها

به گزارش خبرنگار مهر، محسن خادم عرب باغی یکشنبه در دومین نشست شورای دانشگاه های منطقه آزاد ارس اظهار داشت: روسای دانشگاه ها باید نسبت به مسایل فرهنگی و اخلاقی دانشجویان خود حساسیت ویژه ای داشته باشند و مسایل فرهنگی و دغدغه های جامعه بومی بویژه خواص و روحانیون و اقشار مذهبی ومتدین منطقه از جمله مواردی هستند که باید مورد توجه دانشگاه های ارس قرار گیرند.

وی با تاکید بر ایجاد امکانات رفاهی و خوابگاهی و ارتقای فرهنگی جامعه دانشگاهی در کنار توجه به توسعه کمی و کیفی آموزش عالی در این منطقه تصریح کرد: سازمان منطقه آزاد ارس نیز آماده همکاری و واگذاری زمین برای سرمایه گذاری در زمینه احداث خوابگاه بوده و از حضور سرمایه گذاران برای احداث خوابگاه متمرکز دانشگاهی در منطقه حمایت می کند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس نیز در این نشست گفت: از دانشگاهها انتظار می رود ضمن توجه به برنامه های آموزشی و ارتقای سطح علمی دانشجویان با حساسیت و توجه به مسایل فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها و دانشجویان در سطح منطقه، فعالیت های فرهنگی را در سطح دانشگاهها از نظر کیفی و کمی ارتقا دهند.

بهرام سرمست افزود: دانشجویان، با تاکید بر لزوم فعال شدن اتاق های مشاوره دانشجویی دانشگاه ها جهت توجه به مسایل اجتماعی و فردی این قشر، به مباحث مطرح شده در این نشست نیز اشاره و خاطر نشان کرد: موضوع مسایل فرهنگی دانشگاه های منطقه و تاثیرات حضور دانشگاه ها بر فضای فرهنگی اجتماعی منطقه آزاد ارس و پیگیری احداث فضاهای آموزشی دانشگاه ها در سایت آموزش عالی منطقه از مهمترین موضوعات مورد بحث در دومین نشست شورای دانشگاه های منطقه آزاد ارس بود.

وی در پایان گفت: نبود متولی واحد فرهنگی در کشور، نبود بینش روشن از واقعیات جامعه بومی و کشور، توقعات غیرکارشناسی از دانشگاهها برای تغییر مشکلات فرهنگی جامعه و دانشجویان در کوتاه مدت، توجه به واقعیات فرهنگی اجتماعی منطقه و شهرستان در کنار انتظارات از جامعه دانشگاهی از دیگر موارد مطروحه توسط روسای دانشگاه های منطقه بود.