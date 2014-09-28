با تنوع و تکثر در رسانه ها از آسیب های اجتماعی کاسته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول وصال پیش از ظهر یکشنبه در نخستین جشنواره گلچین هلال که با هدف تقدیر از برترین های روابط عمومی جمعیت هلال احمر در سراسر کشور در سالن اجتماعات این جمعیت در انزلی برگزار شد، افزود: با بهره گیری از تنوع و تکثر رسانه های ارتباط جمعی می توان فرهنگ داوطلبی را بیش از پیش در جامعه گسترش داد.

وی اظهار داشت: برای برقرای ارتباط موثر و دوسویه با مخاطبان باید از شیوه های نوین ارتباطی و فناوری های روز بهره برد تا در این عرصه بتوان نیازهای افکار عمومی را پاسخ داد.

مدیر مسئول روزنامه شهروند ادامه داد: در دنیای کنونی ارتباطات گفتگو محور بوده به طوری که با انتشار پیام باید با مخاطبان متعدد و متکثر تعامل مناسبی برقرار کرد تا خواسته ها و توقعات آنها از سازمان مورد نظر برآورده شود.

وی با بیان اینکه مهارت برقراری ارتباط و تعامل موثر با مخاطبان باید از سوی روابط عمومی ها تقویت شود، گفت: با حرکت به سمت بهره گیری از رسانه های چندکاره می توان گام های موثری را برای تحقق این مهم برداشت.

وصال افزود: باتوجه به اینکه هر روز به تنوع و تکثر مخاطبان افزود می شود باید به تکثر محتوایی آنها توجه ویژه ای داشت تا اهداف سازمانی مورد نظر در سریع ترین زمان ممکن به نحو مطلوب محقق شود.

وی با تاکید بر اینکه بهره گیری از رسانه های بزرگ به تنهایی خواسته های سازمانی و حتی مخاطبان را رفع نمی کند، اظهار داشت: در این راستا برای برقرای ارتباط موثر و دو سویه با مخاطب باید پیام ها بر اساس ویژگی های مخاطبان تهیه، ساماندهی و منتشر شود.

مدیرمسئول روزنامه شهروند با اشاره به اینکه در عصر کنونی دیگر با افکار عمومی یکپارچه روبرو نیستیم، ادامه داد: در عصر امروز سایبرنتیک مخاطبان در انفجار اطلاعات قرار دارند و این در حالیست که این مخاطبان منفعل نیستند.

وی با بیان اینکه در عصر سایبرنتیک تعامل با مخاطب هدف اصلی سازمان هاست، گفت: باوجود این مسئله می توان از حمایت و همکاری مخاطبان در مواقع بحران بیش از پیش بهره برد و خدمات مطلوب تری را به آنها ارائه داد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان نیز در این نشست بر ایجاد روابط عمومی الکترونیک در این جمعیت تاکید کرد و افزود: با تحقق این مهم اطلاع رسانی به افکار عمومی با سرعت و دقت بیشتری انجام می شود که در این صورت می توان نتایج مطلوبی را از بازخوردهای مخاطبان دریافت کرد.

علیرضا خصوصی ثانی اظهار داشت: روابط عمومی ها که وظیفه اطلاع رسانی مناسب و تبلیغ و ترغیب مخاطب را عهده دارهستند با به روز کردن اطلاعات خود از همه ظرفیت ها به خوبی بهره گیری کنند تا گام های مثبتی برای توسعه همه جانبه برداشته شود.

وی با اشاره به اینکه مردم و مسافران از حضور امدادگران در جاده ها و مناطق مختلف خاطری آسوده می یابند، ادامه داد: امدادگران بی هیچ چشمداشتی در همه شرایط آماده کمک به آسیب دیدگان بلایای طبیعی و سوانح هستند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان با بیان اینکه روابط عمومی ها باید اقدام های نقش آفرینان عرصه امداد و نجات را به صورت مطلوب به جامعه اطلاع رسانی کنند، گفت: با حضور موثر و بیش از پیش روابط عمومی می توان خواسته ها سازمان و به طور متقابل نیازهای افکار عمومی را پاسخ داد.

وی افزود: یکی از اهداف مهم برگزاری این جشنواره افزایش ارتباط و تعامل دوسویه با رسانه ها و ارائه آموزش های نوین در عرصه خبرنویسی و تبلیغات محیطی است.

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره که با حضور مسئولان کشوری سازمان جمعیت هلال احمر و مسئولان استانی برای نخستین بار در سطح کشور برگزار شده با حضور برترین های عرصه روابط عمومی در استان های کشور به کار خود پایان خواهد داد.