مسابقات کشوری اسکی زمستان امسال در سرعین برگزار می شود

اکبر عبدلی در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: خوشبختانه پس از 10 سال رکود، اسکی استان اردبیل از سال گذشته و با بازگشایی پیست اسکی آلوارس فعال شد که این روند در سال جاری نیز با برگزاری رقابتهای کشوری در رده های سنی مختلف تداوم خواهد یافت.

وی با اشاره به تخصیص اعتبارات مناسب برای آماده سازی پیست آلوارس در سال گذشته متذکر شد: سال گذشته با توجه ویژه مسئولان استانی و اختصاص 300 میلیون ریال این پیست میزبان رقابتهای کشوری شد که نتیجه آن برگزاری مسابقات آلپین در دو بخش مردان و زنان و در رده های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان بود.

سرپرست هیئت اسکی استان با تاکید بر اینکه سال گذشته تیم منتخب اردبیل نیز به رقابتهای کشوری اعزام شد، تصریح کرد: پیست آلوارس علاوه بر مسابقات استانی و کشوری، سال قبل میزبان 250 اسکی باز حرفه ای و نیمه حرفه ای کشور بود و 150 نفر نیز از آموزشهای ابتدایی اسکی برخوردار شدند.

وی از برگزاری آموزشهای اسکی در این محل طی سال جاری خبر داد و یادآور شد: فعالیتهای اسکی استان در پیست آلوارس امسال نیز از اواخر آبان و اوایل آذرماه آغاز خواهد شد.

عبدلی با اشاره به برنامه ریزی برای اجرای مسابقات کشوری در جشنواره زمستانی سرعین تاکید کرد که بنا به قول مسئولان فدراسیونی، رقابتهای کشوری اسکی سرعین در برخی رده های سنی برگزار خواهد شد.

وی همچنین به تخصیص اعتبارات برای آماده سازی پیست و باز مانده مسیر آن در فصل زمستان اشاره کرد و بیان داشت: هم اکنون 25 اسکی باز حرفه ای و نیمه حرفه ای در شهرستان سرعین غهالیت می کنند.

رئیس ورزش و جوانان سرعین راه اندازی مدرسه اسکی سرعین را نیز از دیگر فعالیت های توسعه ای این رشته برشمرد و عنوان کرد: البته براساس قانون تمام مدارس اسکی در پیستها در اختیار ورزش و جوانان قرار می گیرد، ولی مدرسه پیست اسکی به بخش خصوصی واگذار شده که باید به هیئت بازگردانده شود.