شوش از شهرستان های پاک خوزستان است

رضا نجاتی در گفتگو با خبرنگار مهر یافزود: در این زمینه در شوش فعالیت های اجتماعی، ورزشی، فرهنگی و هنری مناسبی در سطح شهرستان انجام شده است.



وي اظهار کرد: شهرستان شوش یکی از نقاط آسیب پذیرتر در محور اصلی ترانزیت مواد مخدر شمال – جنوب کشور است.



فرماندار شوش یادآور شد: اغلب فروشندگان عمده شناسایی و دستگیر شدند. همچنین برخی خرده فروشان شوش نیز شناسایی و در آینده نزدیک اقدامات لازم در این خصوص اعمال می شود.



نجاتي توضیح داد: در چند ماه گذشته 50 عملیات برعلیه فروشندگان مواد مخدر انجام شد که پنج منطقه آلوده شهر طی این عملیات ها پاکسازی شدند.



وي افزود: طی این مدت 120 نفر دستگیر و بیش از 3 هزار و 700 کیلوگرم مواد مخدر کشف و ضبط شد.