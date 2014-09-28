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۶ مهر ۱۳۹۳، ۱۲:۲۷

در راستاي مبارزه با مواد مخدر/

شوش از شهرستان های پاک خوزستان است

شوش از شهرستان های پاک خوزستان است

فرماندار شهرستان شوش گفت: شهرستان شوش در کنار آبادان و اهواز از جمله شهرستان های پاک استان در زمینه مبارزه با اعتیاد شناخته شده است.

رضا نجاتی در گفتگو با خبرنگار مهر یافزود: در این زمینه در شوش فعالیت های اجتماعی، ورزشی، فرهنگی و هنری مناسبی در سطح شهرستان انجام شده است.

وي اظهار کرد: شهرستان شوش یکی از نقاط آسیب پذیرتر در محور اصلی ترانزیت مواد مخدر شمال – جنوب کشور است.

فرماندار شوش یادآور شد: اغلب فروشندگان عمده شناسایی و دستگیر شدند. همچنین برخی خرده فروشان شوش نیز شناسایی و در آینده نزدیک اقدامات لازم در این خصوص اعمال می شود.
 
نجاتي توضیح داد: در چند ماه گذشته 50 عملیات برعلیه فروشندگان مواد مخدر انجام شد که پنج منطقه آلوده شهر طی این عملیات ها پاکسازی شدند.
 
وي افزود: طی این مدت 120 نفر دستگیر و بیش از 3 هزار و 700 کیلوگرم مواد مخدر کشف و ضبط شد.

کد مطلب 2379154

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