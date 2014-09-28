حفظ محیط زیست باید فرهنگ عمومی‌ شود/ ماجرای تابلوی ضامن آهو

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حدادعادل در نشست هم‌اندیشی آثار نقاشی و محیط زیست که پیش از ظهر یکشنبه در سازمان محیط زیست برگزار شد، افزود: امروز که بشر با محیط زیست نامهربان شده، خودآگاهی حفظ محیط زیست در میان مردم جان گرفته است، با این حال هنوز متوجه خطری که از ناحیه مسائل زیست محیطی متوجه کل بشر و ایران می شود، پی نبرده‌ایم و نمی دانیم چه اتفاقاتی ممکن است در اثر معضلات زیست محیطی برای انسان رخ دهد.

به گفته وی، بایستی حفظ محیط زیست فرهنگ عمومی شود و از همه امکانات و از جمله هنر در همه ابعاد آن برای جا انداختن این فرهنگ بهره برد.

حدادعادل اظهار داشت: هنر سنتی ایران، هنری نجیب است که با طبیعت مهربان بوده و حاصل دل و جان مردمی است که در طبیعت زندگی کرده اند.

رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی با بیان اینکه امروز انسان از دایره تعادل با طبیعت خارج شده و به فکر استیلا و غلبه بر طبیعت برآمده، تصریح کرد: همین تفکر موجب شده که انسان تیشه بر ریشه خود بزند، لذا واکاوی آثار هنرمندان بزرگی مانند استاد فرشچیان که طبیعت در آثار آن جایگاه ویژه ای دارد، نقش بسیار مهمی در جا انداختن فرهنگ حفظ محیط زیست در کشور دارد.

وی ادامه داد: انسان زمانی که در دامن طبیعت زندگی می کرد، ارج طبیعت را نگه می داشت و اگر از آن قهر و غضبی می دید باز هم به خود اجازه نمی داد به محیط زیست بی توجهی کند و با مهربانی در دل طبیعت به زندگی خود ادامه می داد.

به گفته حدادعادل، آثار استاد فرشچیان از جهات مختلفی قابل بررسی است که یکی از آنها جنبه اعتقادی است به گونه ای که تابلوی عصر عاشورا که در ذهن تمام ایرانیان جای دارد، سبب شده این اثر نقاشی سنتی ایران در مدت کوتاهی به نماد عاشورا در سراسر کشور مبدل شود.

رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی تاکید کرد: این توفیق در هر دوره ای نصیب کمتر هنرمندی شده که شاهد تاثیر آثار خود در چنین مقیاسی باشد که به نظر می رسد، بنابر این به نظر می رسد این پاداش کسی است که هنر را پاک نگه داشته و به طبیعت و اعتقاداتش احترام می گذارد.

وی یادآور شد: یکی دیگر از ابعاد آثار استاد فرشچیان توجه به طبیعت است که از این جنبه نظر سازمان محیط زیست را به خود جلب کرده به گونه ای که در تابلوی ضامن آهوی استاد توانسته است با تلفیق جنبه اعتقادی و طبیعت دوستانه خود داستان ضامن آهو را به زیبایی به تصویر بکشد.

حدادعادل تصریح کرد: البته داستان ضامن آهو بر اساس تحقیقات تنها یک داستان نیست و البته نه به این شکل که در میان مردم رایج است ولی حمایت امام رضا(ع) از آهو حقیقت دارد که این نشانگر اهمیتی است که دین ما به محیط زیست می دهد و استاد فرشچیان موفق شده اند در تابلوی ضامن آهو این پیام را به زیباترین شکل به مردم منتقل کنند.

رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی یادآور شد: اصولا آهو در میان حیوانات زیبایی خاصی دارد و تصور نمی کنم کسی به چشمان و اندام آهو نظر کند و محو هنر پروردگار نشود. در حقیقت آهو، میناتور طبیعت است که خدای بزرگ آن را به سبک هنر ایرانی ترسیم کرده است.

وی اظهار داشت: در سایر جنبه های هنری سنتی ایران نیز به طبیعت و از جمله به آهو بسیار پرداخته شده که می نتوان به داستان مجنون و آهو که توسط نظامی‌ گنجوی سروده شده و یا مثنوی آهوی وحشی حافظ و یا اشعار سعدی و دیگر شعرای بزرگ اشاره کرد.

حدادعادل در پایان ضمن قدردانی از شخصیت برجسته استاد فرشچیان تاکید کرد که منش و رفتار این استاد ارجمند بایستی الگوی تمام هنرمندان کشور قرار گیرد و با اشاعه هر چه بیشتر آثار وی، در جا انداختن محیط زیست در فرهنگ عمومی کمک کند.