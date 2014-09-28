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۶ مهر ۱۳۹۳، ۱۲:۱۵

اسبقیان خبر داد:

افتتاح نمایشگاه تخصصی تسهیلات و مشاوره ازدواج در تبریز

افتتاح نمایشگاه تخصصی تسهیلات و مشاوره ازدواج در تبریز

تبریز- خبرگزاری مهر: مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی از افتتاح نمایشگاه تخصصی تسهیلات و مشاوره ازدواج در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد شروین اسبقیان صبح یکشنبه در حاشیه افتتاح این نمایشگاه گفت: بیش از 150 برنامه متنوع فرهنگی در این هفته برگزار خواهد شد که افتتاح این نمایشگاه یکی از بزرگترین برنامه های این هفته است.

وی ادامه داد: برگزاری برنامه های بزرگداشت و نمایشگاه، برگزاری نشست های تخصصی در زمینه ازدواج، تشکیل اتاق فکر، ساماندهی کانون های ازدواج اسان در نقاط مختلف استان و تشکیل مجمع خیران ازدواج از معهم ترین اقدامات این ستاد برای این هفته است که مصر هستیم که این مجمع خیریه را هر چه زودتر راه اندازی کنیم.

اسبقیان افزود: برنامه های این هفته در محور، توانمندسازی جوانان در امر ازدواج، تسهیل امر ازدواج و ساماندهی، هدایت و هماهنگی مراکز مشاوره و ازدواج خواهد بود.

وی در خصوص این نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه ضمن تشریح عملکرد دستگاههای دولتی، بخش خصوصی نیز به ارائه خدمات و تسهیلات گوناگون در حوزه تهیه جهیزیه و سایر ملزومات ازدواج، انجام مشاوره های رایگان در زمینه حقوقی، خانوادگی، روان شناختی خواهند پرداخت و برنامه های جنبی از جمله برگزاری جشن، مسابقه و سایر برنامه های تفریحی در نمایشگاه برگزار می شود.

مدیر کل ورزش و جوانان استان ادامه داد: سومین نمایشگاه تخصصی ازدواج و تسهیلات ازدواج و مشاوره ای در فرهنگسرای الغدیر با حضور بیش از 40 شرکت ارائه دهنده خدمات و ملزومات ازدواج اسان و کم هزینه و با حضور ادارات مرکز بهداشت، کمیته امداد امام خمینی، اداره بهزیستی، صنایع دستی، موسسات خیریه و قرض الحسنه، اداره کتابخانه های عمومی و اداره تبلیغات اسلامی در بخش های مشاوره ای و خدماتی افتتاح شده است.

وی افزود: در این نمایشگاه ملزومات آیین های عقد و عروسی و ازدواج کم هزینه و جهیزیه با تخفیف های بالای 50 درصدی ارائه و همچنین خدمات مشاوره ای ازدواج بصورت رایگان در این نمایشگاه توسط کارشناسان ارائه می شود.

گفتنی است نمایشگاه تخصصی تسهیلات و مشاوره ازدواج تبریز روز هشتم مهر ماه در فرهنگسرای الغدیر جهت بازدید به روی علاقمندان باز خواهد بود.

کد مطلب 2379171

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