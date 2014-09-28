علاقمندی آلمانی ها برای کمک به مردم عراق

به گزارش خبرگزاری مهر ، نتایج نظرسنجی انجام شده از سوی روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه حاکی از آن است که بهبود بخشیدن به وضع زندگی مردم عراق به خصوص مناطق شمالی آن از اهمیت بسزایی برای آلمانی ها برخوردار است.

در این نظر سنجی موضوعاتی مانند بحران اوکراین، ابولا در آفریقا، اوضاع عراق و بحران غزه به ارزیابی گذاشته شد.

در این گزارش همچنین آمده است در سال جاری میلادی مبلغی حدود بیش از 5 میلیون یورو برای کمک به موضوعات در نظر گرفته جمع شده است که از این مقدار 100 هزار یورو برای کمک به بحران اوکراین و تنها 11 هزار یورو برای مقابله با ابولا جمع آوری شده است.

این در حالی است که بیش از 3 میلیون یورو برای کمک به پناهجویان عراقی اختصاص پیدا کرده است.

فرانکفورتر آلگماینه در ادامه نوشت: کمک به پناهجویان سوری و خاورمیانه از دیگر موارد حائز اهمیت برای آلمانی ها بشمار آمده است .