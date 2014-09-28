به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری هفته کتاب در ایران سابقهای طولانی دارد؛ در سال 1345 آئیننامهای از سوی دولت وقت صادر شد که بر اساس آن قرار بود هر ساله در هفته آخر آبان ماه مراسمی به این نام اجرا شود.
این آئیننامه 11 مادهای البته اجرا نشد تا اینکه بیش از یک دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، نخستین دوره هفته کتاب در آبان ماه سال 1372 برگزار شد. از آن زمان تاکنون 21 دوره از این مناسبت برپا شده و هدف از آن نیز همواره «توسعه فرهنگ مکتوب و ایجاد علاقه در میان مردم به کتاب و کتابخوانی» عنوان شده است.
در سالهای اخیر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در برپایی برنامههای عدیده با همین هدف با وزارتخانهها و دستگاهها و تشکلهای مختلف دیگر از جمله وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تبلیغات اسلامی، هیئت امنای کتابخانههای عمومی، سازمان صدا و سیما، شهرداریها، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، حوزههای علمیه، دانشگاهها، جهاد دانشگاهی، هیئت امنای مساجد، سازمان تربیت بدنی، مؤلفان، مؤسسات نشر و کتاب فروشیها همکاری کرده است.
همچنین برگزاری نمایشگاههای کتاب در داخل و خارج از کشور، برگزاری گردهماییها و جلسات بحث و بررسی و گفتگوهای مختلف در زمینه فرهنگ مکتوب و گسترش کتابخوانی، بزرگداشت مشاهیر، نویسندگان و علما، برگزاری جشنهای مختلف کتاب کودک، نوجوان و جوان، اجرای مسابقات کتابخوانی، چاپ و نشر برخی جزوات و مجلات ویژه کتاب و کتابخوانی و نیز چاپ اطلاعیهها، خبرنامهها و اوراق تبلیغی، از جمله برنامههای هفته کتاب بوده است.
انتشار تمبر و تهیه لوح یادبود برای اهدا به بهترین پدیدآورندگان و تولیدکنندگان کتاب، تکمیل و تجهیز کتابخانههای عمومی، کتابخانههای مساجد، حوزههای علمیه، مدارس و روستاها و ارایه آخرین دستاوردهای علمی و فنی در حوزه اطلاعرسانی کتاب و نشر هم از تبعات برنامههای موسوم به هفته کتاب بوده است.
اما بروز پدیدههای جدید در حوزه کتاب و کتابخوانی و شکلگیری تکنولوژیهای جدید در دنیای امروز، ضرورت تقویت این مناسبت یک هفتهای با محوریت کتاب را در سالهای اخیر به بحثی کانونی تبدیل کرده و از آنجا که آئیننامه هفته کتاب بیش از 20 سال است دست نخورده باقی مانده، این موضوع به صورت جدیتر از سوی مسئولان امر مطرح شده است.
همایون امیرزاده نماینده تام الاختیار معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد در ستاد اجرایی بیست و یكمین دوره هفته كتاب که چندی پیش از تصویب طرح بازبینی و اصلاح آئیننامه این رویداد خبر داده بود، امروز یکشنبه 6 مهر در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری اولین جلسه کمیته بازنگری در آئیننامه هفته کتاب طی روز جاری خبر داد.
هر چند هنوز جزئیاتی از این بازنگری اعلام نشده اما به گفته این مقام مسئول در وزارت ارشاد، پیشنهاد بازبینی و اصلاح آئیننامه هفته کتاب که از سوی یكی از اعضای ستاد اجرایی هفته كتاب، مطرح شده بود، پیشتر در معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب رسیده بود.
این کمیته در حالی امروز اولین جلسه خود را تشکیل میدهد که بیست و یکمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، اواخر ماه آینده (از 25 آبان تا 2 آذر) و با شعار «کتاب آینه فرهنگ و فرزانگی» در سراسر کشور برگزار میشود.
همچنین بر اساس آخرین خبرها، امسال امور اجرایی بیست و دومین هفته کتاب جمهوری اسلامی به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران واگذار شده است. این اقدام به منظور آنچه کاهش تصدیگری فعالیتهای اجرایی ستادی معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد و در جهت تسهیل برنامهریزی و سیاستگذاری کلان فرهنگی، نامیده شده، صورت گرفته است.
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