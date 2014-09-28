دلایل سقوط آنتونف 140 پس از گذشت 49 روز اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیر ضا جهانگیریان امروز در نشست خبری در خصوص علت سانحه هواپیمای آنتونف 140 اظهار داشت: پس از سانحه موتور هواپیما را به آزمایشگاه منتقل کردیم و قطعات آن در حضور متخصصان سازنده هواپیما که از اوکراین آمده بودند باز شد، زیرا آنها باید در قبال خرابی موتور پاسخگو باشند.

وی با اعلام اینکه علت از کار افتادن موتور مورد بررسی قرار گرفت، افزود: یکی از دلایل از کار افتادن موتور گرمای شدید آن روز بود به طوری که در 19 مرداد ساعت 9 صبح دما به بیش از 38 درجه رسیده بود؛ عملکرد موتور با افزایش دما کاهش می یابد.

جهانگیریان افزود: ارتفاع فرودگاه مهرآباد از سطح دریا هم یکی از دلایل اختلال در عملکرد موتور بوده است که این دو عامل هر دو به عنوان عامل محیطی وجود داشتند.

وی با بیان اینکه موتور یکی از عوامل اصلی و سقوط این هواپیما بوده است، گفت: موتور از کار افتاده را به آزمایشگاه بردیم و موتور در حضور مقامات متخصص سازنده این هواپیما که از کشور اوکراین آمده بودند، باز شد.

معاون وزیر راه تصریح کرد: علت از کار افتادن موتور هواپیما با حضور شرکت طراح و سازنده تحت بررسی قرار گرفت، زیرا آنها باید پاسخگوی این اتفاق باشند.

جهانگیریان با بیان اینکه این هواپیما صبح آن روز از اصفهان تا تهران بدون اشکال پرواز داشته است، تصریح کرد: در تهران ساعت 9 و 20 دقیقه روی باند شروع به مسافرگیری می‌کند و دو ثانیه قبل از جدا شدن از زمین موتور سمت راست دچار اشکال می شود و در یک ثانیه نیروی جلو برنده به صفر می رسد.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، افزود: زمان بلند شدن از زمین تنها زمانی است که هواپیما به نیروی تراست نیاز دارد و همین زمان یک موتور از دست می رود.

وی تصریح کرد: اما این دلیل نمی شود که هواپیما سقوط کند اما این شرایط، مشکلی را برای خلبان به وجود نمی‌آورد.

جهانگیریان با تاکید بر اینکه خلبان به موقع از رفتن موتور آگاه نشده است، اظهار داشت: در زمان بلند شدن هواپیما، خلبان و کمک خلبان باید به بخش‌های مختلف هواپیما توجه داشته باشند اما ظاهرا چند لحظه ای متوجه از کار افتادن موتور نشده اند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه خلبان باید هواپیما را به سمت موتور چپ که موتور زنده هواپیما بود، سوق می داد، افزود: اگر یکی از موتورها از کار بیفتد، موتور دیگر 10 درصد تراست بیشتر پیدا می کند، ضمن آنکه وقتی موتور یک هواپیما از کار می افتد، هواپیما به سمت موتور خاموش پیچیده می شود.

جهانگیریان با بیان اینکه مهمترین کار خلبان این است که هواپیما را در مسیر مستقیم نگه دارد، بیان کرد: متاسفانه عواملی باعث شده که خلبان نتواند این کار را انجام دهد، زیرا هواپیما سرعت کافی را در زمان بلند شدن و زمان پرواز نداشت.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: نیروی مقاوم موثر بر هواپیما اجازه افزایش سرعت را نداده و یکی از موتورها هم از دست رفته است، بنابراین خلبان نتوانست هواپیما را در مسیر مستقیم نگه دارد و افزایش ارتفاع دهد، بنابراین در 45 متر در سطح زمین به مدت یک و نیم دقیقه پرواز داشته و مدام هم به سمت راست منحرف شده است.

وی با اشاره به اینکه در این سانحه مجموعه ای از عوامل محیطی، خطای انسانی و اشکالات فنی منجر به حادثه شده است، گفت: موتور یکی از عوامل اصلی سانحه بوده که از کار افتاده است.

به گزارش مهر، در پی سقوط هواپیمای آنتونف 140 در حوالی شهرک آزادی تهران در 19 مردادماه امسال، 39 نفر کشته و 9 نفر مجروج شدند.