ساری با فقر فضای ورزشی مواجه است/ بهشت رضا بهترین نقطه گردشگری شود

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش یوسفی صبح یکشنبه در جمع اعضای شورای شهر، با بیان اینکه، : از جمله كارهاي درخور توجه سپاه احداث سالن هاي ورزشي است و ازآنجا كه فقر فضاي ورزشي در استان بويژه در ساري مشهود است انتطار مي رود سپاه در اين زمينه به مركز استان توجه ويژه نمايد.



يوسفي از تلاش هاي سپاه ساري و همكاري اين نهاد با شورا وشهرداري قدرداني كرد و با بيان اينكه مردم ساري شايسته خدمات بيشتري هستند ، تداوم اين همكاري را زمينه ساز تحقق مطالبات شهروندان مركز استان دانست .



جمال باقري عضو شوراي شهر ساري با اشاره به اين كه زمين ۱۷ هكتاري بهشت رضا كه به آرامگاه جديد اختصاص يافته است،بهترين نقطه گردشگري ساري است، تصريح كرد:بنده از ابتدا مخالف اختصاص اين اراضي به آرامگاه بودم چون يك نقطه منحصر به فرد توريستي در ساري مي باشد و حيف است كه از آن در اين جهت استفاده نشود.



وي افزود:مي توان دو هكتار از اين زمين را به آرامستان اختصاص داد و مابقي را به يك منطقه توريستي با امكانات تفريحي و اقامتي تبديل نمود تا مورد استفاده شهروندان ،مسافران و گردشگران قرار گيرد.



باقري در ادامه از وضعيت نامشخص بيمه كارگران روز مزد شهردار ي انتقاد كرد و گفت: مي توان حداقل اين كارگران را به صورت نميه وقت بيمه كرد تا حقي از آنها تضييع نشود.



وي همچنين خواستار تعيين تكليف زمين غفاري و پروژه شهر بازي شد و افزود:بخشي از زمين غفاري قرار شد به فضاي سبز تبديل شود و شهرداري بايد پيگير اين مساله باشد.

پرويز شعباني عضو شوراي اسلامي شهر ساري نیز با اشاره به حجم سنگين پروژه هاي عمراني سطح شهر ،گفت:كميسيون فني و عمراني شورا وظيفه حساس و مهمي بر عهده دارد و بايد هر دو هفته يكبار از روند عمران شهري گزارش بدهد.

وی اظهار داشت:درست است كه همه ما فني نيستيم ولي مردم از ما انتظار دارند كه در مورد فعاليت هاي عمراني به آنها اطلاع رساني كنيم به همين دليل خوب است كه اطلاعات ما مستند به گزارش هاي كميسيون عمراني باشد.



وي ادامه داد : شش ماهه دوم سال شروع شده است هر چند عملكرد شهرداري چشمگير است و توقعات مردم تا حدود زيادي برآورده مي شود و بسياري از كار ها نيز در معرض ديدن شهروندان قرار دارد ولي لازم است كه ما بطور ماهانه با حضور در مساجد به مردم گزارش كاركار بدهيم چون در سال نخست دوره چهارم هر بار كه به جمع مردم رفتيم و گزارش كارداديم با استقبال و قدرشناسي آنها مواجه شديم.



عضو هيأت رئيسه شوراي شهر ساري در بخش ديگري از سخنانش ياد آور شد: بعضاً مشاهده مي شود زير سازي معابر براي مدتي نيمه كاره رها مي شود نظير خيابان شهيد توفيقي بلوار كشاورز و اين وضع باعث رنجش و گله مندي مردم مي گردد لذا بايد از زخمي كردند كار ها پرهيز و در اجراي آن تسريع شود.



وي در ادامه پرداخت خسارت سيل و آبگرفتگي را بسيار ناچيز عنوان كرد و تاكيد نمود: با ارتقاء سطح بيمه در جهت جبران خسارات وارده به شهروندان اهتمام لازم صورت گيرد.

شعباني خواستار تعيين تكليف پروژه دنياي آرزو شد و افزود: بازگشايي مسير امامزاده عباس و تملك املاك و اراضي اين مسير در اولويت كار هاي سال آينده شهرداري قرار گيرد.