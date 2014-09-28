به گزارش خبرنگار مهر، طيب قديمي ظهر امروز در مراسم جشن دانشجويان جديد دانشگاه علوم پزشكي كردستان كه در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: تلاش براي تحصيل علم و دانش يكي از نيازهاي اصلي در راستاي ساختن كشوري بهتر در آينده است.

وي با اشاره به اينكه دانشجويان سرمايه هاي اصلي براي هر جامعه اي به شمار مي روند، ادامه داد: تلاش براي ارتقاء تحصيلي دانشجويان در تمامي رشته ها به ويژه مسائل پزشكي يكي از نيازهاي اصلي جامعه است و انتظار مي رود كه در اين راستا بتوانيم در استان كردستان عملكرد بهتري داشته باشيم.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي كردستان در ادامه سخنان خود به تجربه كردن فضايي جديد از سوي دانشجويان بعد از ورود به دانشگاه اشاره كرد و افزود: ورود به فضای آموزش علمی به منظور کسب مهارت زندگی فردی، اجتماعی، حرفه ای و علمی باید با نشاط و امید توام باشد.

وي يادآور شد: علم یکی از نعمتهای بزرگ خداوند متعال است و کسب آن، نعمت دیگری است که شکرانه بجای آوردن این نعمت الهی ارتقاء علمی و کسب مدارج برتر است.

قديمي با اشاره به اهميت علم آموزي در جامعه و لزوم توجه به آن گفت: اگر تمام برنامه های فرهنگی ، اجتماعی و آموزشی ما با علم توام باشد چون این علم منشاء الهی دارد نشاط پایدار و معنوی و امید را به همراه خواهد داشت.

دکتر قدیمی در ادامه برنامه ریزی و تلاش جمعی را در راه کسب مدارج عالی موثر ارزیابی کرد و گفت: در راه رسیدن به این هدف، دانشجویان، والدین و اساتید نقش مهمی برعهده دارند.

وي با اشاره به موفقيت هاي كسب شده در كشورمان در عرصه هاي مختلف اظهار داشت: اگر امروز این دانشگاه در زمینه های مختلف به موفقیتهای چشمگیری دست یافته است در سایه توجهات نظام مقدس جمهوری اسلامی به استان و تلاش شما دانشجویان متعهد و اساتید گرانقدر حاصل شده است.

رییس دانشگاه علوم پزشكي كردستان در ادامه سخنان خود در اين جلسه عنوان كرد: وجود پنج دانشکده، سه مرکز تحقیقاتی، سه بیمارستان آموزشی پزشکی درمانی، یک بیمارستان آموزشی و پیشرفته در دست احداث از جمله افتخارات این دانشگاه است که سرمایه های اصلی حفظ و ارتقاء این دستاوردها شما دانشجویان متعهد و پرتلاش هستید و امید است در آینده شاهد افزایش این مراکز علمی و تحقیقاتی باشیم.

وي در پايان سخنان خود در اين جلسه با اشاره به توفيقات به دست آمده در طول چند سال اخير در دانشگاه علوم پزشكي كردستان يادآور شد: خوشبختانه به دنبال ايجاد زيرساخت هاي لازم خوشبختانه جايگاه دانشگاه علوم پزشكي كردستان ارتقاء پيدا كرده است و انتظار مي رود كه اين روند رو به رشد همچنان ادامه داشته باشد.

در پایان این مراسم علاوه بر برگزاري مراسم هاي مختلف فرهنگي، معاونین آموزشی، دانشجویی و فرهنگی، پژوهشی و مدیر حراست دانشگاه علوم پزشکی کردستان بصورت جداگانه در زمینه وظایف و فعالیت خود در جهت آشنایی دانشجویان جدید با این حوزه ها سخنرانی کردند.