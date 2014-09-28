ارتش بازوی اصلی انقلاب و نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، یادواره شهادت فرماندهان عالی رتبه هفتم مهرماه سال 60 ظهر یکشنبه با حضور امیر شهری فرمانده لشگر 16 زرهی، سرهنگ طاهرخانی جانشین سپاه استان و جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی و مسئولان استان در سالن اجتماعات 29 فروردین لشگر 16 زرهی قزوین برگزار شد.

امیر سرتیپ دوم سید حسام هاشمی در این یادواره گفت: ارتش از بازوان اصلی انقلاب اسلامی است که توانست در سه مرحله حساس نجات بخش کشور باشد و دشمنان را نا امید کند.

مشاور عالی فرمانده کل قوا در حفاظت اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح افزود: ارتش جمهوری اسلامی در سه مرحله ناجی کشور شد و در مرحله اول با پیوستن به انقلاب و سپس جلوگیری از تجزیه کشور در زمان ایجاد آشوب در کردستان و خوزستان و در مرحله سوم در زمان تجاوز دشمنان به میهن اسلامی که در کنار سپاه جانانه از مرزهای ایران دفاع کرد.

تهدیدات دشمن در سه دهه گذشته هرگز کاهش نیافته است

هاشمی بیان کرد: پس از پیروزی انقلاب تاکنون هیچگاه تهدید دشمنان استکباری کاهش نیافته و روبه افزایش بوده و در هر مرحله تصور می کردند ایران اسلامی قادر به دفاع از خود نیست و براحتی تسلیم و ساقط می شود لذا هر بار نقشه ای پیاده کردند تا از انقلاب جلوگیری کنند.

وی یادآورشد: پیش بینی استکبار این بود که خوزستان را در سه روز و نظام را در یک هفته ساقط کند زیرا ارتش دچار مشکلات عدیده اوایل انقلاب بود و خود را پیدا نکرده بود و سپاه نیز هنوز تشکیل نشده بود ولی تمام برآوردها غلط در آمد و ارتش که درگیر مسائل کردستان و خوزستان بود توانست خود را بازیابی کند و در خدمت کشور باشد و به لطف ایثار شهدایی چون فکوری، جهان آراء، نامجو، کلاهدوز، فلاحی حماسه آفرینی کند و جلوی متجاوز را بگیرد.

ارتش بازوی انقلاب است

جانشین هیئت معارف جنگ ارتش تصریح کرد: ارتش با همه گرفتاریهای آن دوران تواسنت با رهبری و هدایت امام راحل از تجزیه کشور جلوگیری کند و در همین شرایط پس از دستور امام مبنی بر تشکیل سپاه مسئولیت آموزش نیروهای سپاه و فرماندهان این نیروی جدید انقلابی را بر عهده گرفت که سالهای بعد در جنگ این آموزشها توانست کمک موثری به پیروزی در جنگ داشته باشد.

هاشمی گفت: تجاوزی که استکبار به کمک صدام علیه ایران آغاز کرد کمتر کسی باور می کرد ایران بتواند مقاومت کند و پیروز شود اما لطف الهی شامل حال ملتی که با رهبری امام به صحنه آمدند شد و حماسه رزمندگان و نثارخون شهدا نتیجه داد و در جهان سربلند شدیم.

هاشمی اظهارداشت: امروز هم دشمنان استکباری هرگاه احساس کنند ملت ایران و یا ارتش و سپاه ضعیف شده در حمله درنگ نخواهند کرد و باید باور کنیم تنها عامل بازدارنده حضور رهبری، در صحنه بودن مردم و اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است.

وی یادشهدای لشگر 16 زرهی قزوین و فرماندهان عالیرتبه هفتم مهرماه سال 60 را گرامیداشت و برای آنها آرزوی غفران الهی کرد.

در این مراسم از خانواده شهدای لشگر 16 زرهی قزوین تجلیل شد.