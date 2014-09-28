عملیات بهسازی کمربندی ایرانشهر در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان از آغاز عملیات اجرايي بهسازي و روكش آسفالت گرم كمربندي شمالي و شرقي ايرانشهر در راستای افزایش ضریب ایمنی در این محور خبر داد.

ایوب کرد صبح یکشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طول عمليات اجرايي پروژه كمربندي شمالي و شرقي ايرانشهر 22 کیلومتر در دو باند رفت و برگشت است كه در صورت تامين اعتبار به موقع تا نيمه دوم سال 94 با انجام دو لايه آسفالت گرم به بهره برداري مي رسد.

وی با بیان اینکه تردد وسایل نقلیه سنگین و سبک در این محور با ترافیک زیادی همراه است بیان داشت: بهسازي و روكش آسفالت گرم کمربندی شمالي و شرقي ايرانشهر نقش مثبت وتاثیر گذاری در تسهیل ترافيك و کاهش سوانح و همچنین جلب رضایت رانندگان به همراه خواهد داشت.

وي همچنین اعتبار لازم به منظور اجرای این طرح را در قالب انجام لكه‌گيري، بهسازی و روکش مجدد بالغ بر 55 میلیارد ريال برآورد کرد.

مديركل راه و شهرسازي ايرانشهر ادامه داد: كمربندي شرقي ایرانشهر از ابتداي بلوار سرباز آغاز و تا فلكه 22 بهمن ادامه دارد و كمربندي شمالي از فلكه 22 بهمن آغاز و تا ابتداي بزرگراه ايرانشهر- بمپور کشیده شده است.