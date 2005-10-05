ايران 130 هزار بشكه در روز ظرفيت مازاد توليد نفت دارد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از آژانس بين المللي انرژي ظرفيت بادوام توليد نفت ايران در حال حاضر 4 ميليون و 100 هزار بشكه در روز است.

بر اساس اين گزارش، ايران در حال حاضر روزانه حدود 3 ميليون و 980 هزار بشكه در روز نفت توليد مي كند كه با توجه به ظرفيت 4.1 ميليون بشكه توليد، ايران با نزديك به 130 هزار بشكه ظرفيت مازاد توليد روبرو است.

آژانس بين المللي انرژي همچنين ظرفيت مازاد توليد عربستان را 940 هزار بشكه، كويت 90 هزار بشكه، ونزوئلا 80 هزار، نيجريه 50 هزار، امارات 50 هزار، اندونزي 40 هزار، و ظرفيت مازاد توليد قطر را 30 هزار بشكه در روز اعلام كرده است.

برپايه همين گزارش، ظرفيت مازاد توليد كشورهاي الجزاير و ليبي نيز در سطح صفر قرار دارد.

بنابر اعلام آژانس بين المللي انرژي، كل ظرفيت مازاد توليد كشورهاي عضو اوپك بدون محاسبه عراق يك ميليون و 390 هزار بشكه در روز است. همچنين ظرفيت مازاد توليد نفت عراق نيز 60 هزار بشكه اعلام شده اشت.

اين گزارش مي افزايد، ظرفيت توليد نفت اوپك با محاسبه عراق 31 ميليون و 660 هزار بشكه در روز است، اما اين كشورها هم اكنون فقط 29 ميليون و 670 هزار بشكه در روز توليد مي كنند.

