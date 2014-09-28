انقلاب اسلامی دنیا را با اسلام ناب آشنا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یدالله غلامی پیش از ظهر یکشنبه در یاواره سرداران و 31 شهید روستای خطیرکلای قائمشهر ضمن بیان اینکه 31 شهریور یادآور خاطره تلخی برای ملت ما است گفت: با شروع تجاوز دشمن بعثی به کشور ما و آغاز جنگ تحمیلی که 8 سال طول کشید ملت ما با جان و دل از دین و قرآنش و انقلاب و نظامش دفاع کرد و در این راه ده ها هزار شهید دادند تا توانستند دشمن را به عقب برانند و نظام نوپای اسلامی را حفظ کنند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه کربلا اظهار داشت : بیان مقام و منزلت شهید برایمان دشوار است و سخن گفتن در این موضوع سخت است و شناخت و معرفت لازم دارد .

حجت الاسلام غلامی در ادامه اذعان کرد: خداوند به صراحت می فرماید" شهادت مقامی است که همه انبیا و اولیا آرزوی رسیدن به آن را داشتند ، زیباترین تجلی گاه هستی در نظر اولیای خدا و ائمه معصومین (ع) آن منظره به خون غلتیدن در راه خداست . خداوند به مثل امیرالمومنین حضرت علی (ع) جدای از رسول اکرم شخصیتی اینچنینی در عالم خلق نکرد و حضرت علی (ع) با این ویژگی برای رسیدن به شهادت انتظار می کشید تا در محراب مسجد کوفه ضربت به سرش خورد و ندای فزت و رب الکعبه سرداد و شهادت را برای خود با آن همه مقام و منزلت ، رستگاری و پیروزی معرفی می کند



وی با بیان روایتی از رسول خدا که فرمود : خداوند در این عالم بیش از هر چیزی 2 قطره را دوست می دارد یکی قطره اشکی که از ترس خدا باشد و دیگری قطره خونی که در راه خدا ریخته شود اظهار داشت : همین قطره خونی که در رگهای ما جاری است اگر هنگام نماز به لباس یا بدنمان آلوده باشد طبق احکام شرع نمازمان درست نیست اما وقتی در باب شهید و شهادت این مسئله را در نظر می گیریم شهید دیگر غسل ندارد با همان لباس و بدن خونی می توان دفنش کرد .

وی ادامه داد : وقتی قطره خون این همه نزد خدا ارزش دارد پس شهید چه جایگاهی در نزد خدا خواهد داشت . شهید مقام و منزلتی است که علی (ع) به فرزندش حسین (ع)می فرماید : اگر در نزد خدا مقام و درجه ای داری به آن نخواهی رسید مگر با شهادت و این مقام، امام حسین (ع) را به گونه ای معرفی می کند که دوست و دشمن بعد از هزار و چهارصد سال نه تنها امام حسین (ع) بلکه سرباز 6 ماهه اش را هم می شناسند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه کربلا با اشاره به اینکه گاندی هندو مذهب بود وقتی برای نجات مردم هندوستان قیام می کند می گوید" من چیز جدیدی برای نجات شما ندارم وفقط سوغات از کربلای حسین(ع) برای شما آورده ام تا شما را از یوق استعمار انگلستان نجات دهم"،یا آن نویسنده مسیحی که کتاب ارزشمندی از زندگی امام حسین(ع)نوشته است در مصاحبه ای می گوید"حسین ابن علی را نه در شرق بجوئید و نه در غرب بلکه جایش در قلب من است.