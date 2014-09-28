کاهش 70 درصدی درک محیطی کودکان دچار اختلال شنوایی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر زهرا نوع پرست افزود: اختلال شنوایی یک معلولیت پنهان است و اگر زود تشخیص داده نشود و مداخله توانبخشی به موقع انجام نشود به دلیل افت تکلم و اختلال شناختی کودک به تدریج ارتباطات اجتماعی کودک کاهش چشمگیری پیدا می کند.

مدیر کل امور توانبخشی سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه شایعترین نقیصه مادرزادی اختلال شنوایی است، گفت: سازمان بهزیستی کشور برنامه های گسترده ای را برای این طیف که حدود 127 هزار معلولیت شنوایی هستند در نظر گرفته است و فعالیتهای سازمان بهزیستی شامل ایجاد مراکز و انجام مشاوره ژنتیک قبل از بارداری برای خانواده هایی که اختلالات شنوایی در خانواده وجود دارد و یا ازدواج فامیلی داشته اند، انجام غربالگری شنوایی، تشخیص و مداخله زودهنگام بعد از تولد، ایجاد مراکز غیر دولتی خانواده و کودک کم شنواو ناشنوا و تأمین وسایل کمک توانبخشی (سمعک، پروتزهای قطعات کاشت) و کمک هزینه کاشت حلزون از 50 تا 100 درصد برحسب نیاز خانواده و با نظر مددکار است.

نوع پرست ادامه داد: اگر غربالگری شنوایی زیر یک ماهگی انجام شده و در سن سه ماهگی تشخیص داده شود و حداکثر تا سن شش ماهگی اولین مداخله شنوایی که یک وسیله کمک شنوایی مناسب است برای کودک اتفاق بی افتد کودک می تواند تکلم پیدا کند و عوارض افت و مهارتهای زبانی، اجتماعی و شناختی اش به حداقل یا حتی به صفر برسد و این درحالی است که در حال حاضر غربالگری شنوایی و سن تشخیص به 9 ماه رسیده و هدف این است که سن تشخیص به زیر 3 ماه برسد.

مدیر کل امور توانبخشی سازمان بهزیستی گفت: 90 درصد کودکانی که وارد مراکز آموزشی غیر دولتی خانواده و کودک کم شنوا و ناشنوا می شوند به مدارس یا مهدهای کودک عادی می روند و این اهمیت توجه به آموزش خانواده های این کودکان را مشخص می کند چراکه برای اینکه فراگیری زبان و گفتار در پایین ترین سن ممکن شروع شود ، نیاز است خانواده ها هم در کنار کودکان خود آموزش ببینند و بتوانند فرزندان خود را آماده رفتن به مدارس و مهدهای کودک عادی کنند و درحال حاضر 57 مرکز در 29 استان کشور وجود دارد که در حدود 2300 کودک سالانه از این خدمات آموزشی استفاده می کنند و به نظر می رسد از آن نگاه سنتی که گمان میشد کسی که اختلال شنوایی دارد نمی تواند گفتار داشته باشد فاصله گرفته ایم و هم اکنون کودکان کم شنوای ما می توانند گفتار شایسته و صحیح داشته باشند.

وی ادامه داد: 103 کلینیک شنوایی شناسی در سطح کشور داریم که همگی دولتی هستند و با پایین ترین تعرفه، خدمات تشخیص و تأمین وسائل کمک توانبخشی را به افراد نیازمند ارائه می دهند و همچنین سازمان بهزیستی نیز خدمات شایانی را طی 10 سال اخیر انجام داده که به عنوان نمونه می توان به ارائه کمک هزینه های دانشجویی به کم شنوایان اشاره کرد که می بینیم فرزندان کم شنوای ما می توانند در کنار بچه های عادی به دانشگاه بروند و هم اکنون 2500 دانشجوی کم شنوا و ناشنوا داریم.

نوع پرست در پایان به سومین سمپوزیوم علمی - فرهنگی خانواده و کودک کم شنوا و ناشنوا که روز دوشنبه هفتم مهر ماه جاری در بیمارستان میلاد برگزار می شود، اشاره کرد و گفت: این سمپوزیوم در دو بخش و با هدف به روز شدن روشهای آموزش مربیان و کارشناسان و ارتباط علمی و تجربی آنها در این حیطه و دیگری بخش فرهنگی که با برپایی جشنواره، خانواده و کودک کم شنوا و ناشنوا می توانند در کنار هم حضور داشته باشند و بدانند که توانمندی امکان پذیر است و اعتماد به نفس آنها در جامعه بالا تر رود تا بتوانند به موقعیت های بالاتر اجتماعی برسند.