لزوم اطلاع رساني فعاليت هاي فرهنگي در كردستان/ برگزاري گفتمان هاي ديني ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صفي ياري ظهر امروز در نشست با كاركنان اداره كل تبليغات اسلامي كردستان اظهار داشت: خوشبختانه در طول سال اقدامات خوب فرهنگي از سوي اداره كل تبليغات اسلامي كردستان صورت مي گيرد كه بايد اين فعاليت ها به خوبي اطلاع رساني شود.
وي با اشاره به اهميت اطلاع رساني در عصر حاضر به ويژه در مورد فعاليت ها و برنامه هاي فرهنگي، افزود: انجام هر فعاليت و برنامه فرهنگي نيازمند اعتبار و برنامه ريزي است و در صورتي كه برنامه و فعاليتي در استان انجام مي شود بايد آن را به بهترين شكل ممكن به مردم اطلاع رساني كرد.
مدير كل تبليغات اسلامي استان كردستان افزود: با اطلاعرسانی مناسب و مطلوب عملکرد و برنامهها میتوان زمینه ترویج فعالیتهای فرهنگی و تقویت فضاهای فرهنگی استان را فراهم کرد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود در اين نشست با اشاره به برخی از اقدامات تبلیغات اسلامی در راستای ارتقای فعالیتهای فرهنگی بیان کرد: برگزاری گفتمانهای دینی دانشآموزی و دانشجویی گام ارزشمندی برای ارتقای فعالیتهای فرهنگی است و باید از این گونه ظرفیتها بهخوبی استفاده کرد.
حجت الاسلام صفي ياري افزود: خوشبختانه بر اساس ارزيابي هاي صورت گرفته ميزان تاثيرگذاري گفتمان هاي ديني در بين نسل جوان خوب بوده است و انتظار مي رود كه بتوانيم با همكاري ساير ادارات و سازمان هاي مرتبط در سال جاري نيز اين طرح را با جديت بيشتري دنبال و پيگيري كنيم.
وي با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری تروج و توجه بيشتر به سبک زندگی اسلامی را مورد تأکید قرار دادند، گفت: سبک زندگی اسلامی باید براساس بندگی خداوند باشد و اجرايي كردن اين مهم الزاماتي دارد كه بايد همواره مورد توجه قرار گيرد.
مدير كل تبليغات اسلامي استان كردستان با اشاره تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر ارتقای فعالیتهای فرهنگی گفت: مقام معظم رهبری سبک زندگی اسلامی را مورد تأکید قرار دادند و باید از تمامی فرصتها و امکانات برای جبران کوتاهیهای گذشته و تقویت نقاط قوت استفاده کرد.
وی اظهار داشت: سبک زندگی اسلامی باید براساس بندگی خداوند باشد و اگر بندگی خداوند در جای جای زندگی ما رگه عبودیت و بندگی نداشته باشد به سبک زندگی اسلامی نرسیدهایم و این نیازمند اراده و عزم همگانی است.
حجت الاسلام در پايان عنوان كرد: اداره كل تبليغات اسلامي استان كردستان در مسير فعاليت ها و اقدامات خود برنامه هاي خوبي را در دستور كار قرار داده است و انتظار مي رود كه با اجرايي كردن اين برنامه زمينه براي اعتلا اين استان به ويژه در بخش فرهنگي فراهم شود.
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