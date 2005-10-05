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۱۳ مهر ۱۳۸۴، ۱۴:۵۲

كاتوزيان در گفت و گو با خبرنگاران ؛

قاليباف اعلام كرده كه نمي خواهد در يك اتاق بنشيند و به مشكلات مردم رسيدگي كند

قاليباف اعلام كرده كه نمي خواهد در يك اتاق بنشيند و به مشكلات مردم رسيدگي كند

حميدرضا كاتوزيان با اشاره به ديدار نمايندگان تهران با شهردار تهران گفت: آقاي قاليباف در اين ديدار عنوان كردند من روش خودم را در خصوص ملاقات با مردم و حل مشكلات آنان دارم.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، كاتوزيان نماينده تهران در حاشيه جلسه علني امروز مجلس در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به ديدار مجمع نمايندگان تهران با شهردار تهران گفت:هدف قاليباف اين است كه بتواند به تمامي مردم جامعه اين فرصت را بدهد كه مشكلاتشان را با شهرداري بازگو كنند. 

نماينده تهران در خصوص اظهارات شهردار تهران در مورد فروش تراكم گفت: قاليباف در جلسه ديروز عنوان كرد فروش تراكم در زمان تمام شهرداران قبلي بوده و در زمان وي نيز وجود خواهد داشت و دليل آن را عدم وجود بودجه كافي براي شهرداري است چرا كه وي قصد دارد به جاهاي مختلف شهر سركشي كند و همانجا قضاوت كند و سرانجام حكم دهد چرا كه بايد فرصت هاي مختلف در ميان مردم به مساوي تقسيم شود. 

عضو گروه آبادگران مجلس هفتم در پاسخ به سوال خبرنگاري كه عنوان كرد 19 شهردار مناطق مختلف تهران براي حضور در دولت استعفا داده اند گفت: اين اصلا كار خوب و درستي نيست.

کد مطلب 237921

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