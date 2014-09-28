طرح خيابان شهید انصاري شرقي اجرا شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی روزبه استاندار قزوین ظهر یکشنبه به همراه معاون امور عمرانی استاندار، مدیران کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، راه و شهرسازی، شهردار قزوین و رئیس شورای اسلامی شهر قزوین و جمعی از مدیران شهری و حوزه میراث فرهنگی از طرح خیابان انصاری شرقی بازدید کرد.

مرتضی روزبه پس از بازدید در جمع خبرنگاران اظهارداشت: طرح خیابان انصاری شرقی با زندگي مردم گره خورده است لذا بايد تكليف مردم مشخص و به طور شفاف در این زمینه اطلاع رسانی کرد.

وی افزود: ما هم بچه اين شهر هستیم و با مناطق و محلات مختلف آن آشنا هستيم لذا تصميم درستي مي توانيم در این زمینه بگيريم.

استاندار با تاکید بر اینکه متاسفانه از يک فقر جامع نگري در طرح ها و مطالعات شهری رنج مي بريم در ادامه گفت: بايد تكليف یک موضوع را در اين پروژه مشخص كنيم و به این سوال اساسی پاسخ بدهیم که آیا بافت را با مردم و برای مردم می خواهیم یا بالعکس؟

وی یادآور شد: قزوين شهري تاريخي است و اگر بافت را با مردم مي خواهيم، راهکارش در پیش گرفتن مسيري كه مي رويم نیست و این مسیر غلط است، چون در شرایط موجود با توقف کارها و در پیش گرفتن موضع انفعال به واقع داريم مردم آزاري مي كنيم.

استاندار افزود: فرسايشی شدن كارها و طولاني شدن طرح تملك يك واقعيت تلخي است كه در نظام شهرسازي داريم و در حال حاضر با رفتار و عملكرد خود و شكل اجرای این طرح، مردم سختي مي كشند و از روند کار رضایت ندارند.

وی بابیان اینکه از سبک و سياق حفظ و نگهداری سرای سعدالسلطنه و بازار وزير هيچ وقت رضايت نداشته ام، چون آن بافت را بدون مردم حفظ كرده ايم در حاليكه ارزش اين بافت زمانی است که توسط خود مردم حفظ مي شد تصریح کرد: الان در بافت های تاریخی عرصه بر مردم تنگ شده و زمينه مطلوب زندگي براي مردم فراهم نيست و حق حيات طبيعي از مردم سلب شده است در حالي كه واقعیت های زندگی مردم در شرایط جدید تغيير كرده که باید برای آن چاره اندیشی کرد.

استاندار ادامه داد: واقعيت زندگي امروز با گذشته فرق كرده و اين واقعيت را بايد مديريت كرد.

وی یادآوردشد: اگر واقعيت هاي زندگي را در گذشته به درستي و با تدبير، مديريت مي كرديم امروز خودشان را بر ما تحميل نمي كردند و ما را در يك موقعيت انفعالي قرار نمي دادند.

استاندار افزود: در خصوص این طرح نباید جنگ زرگری راه بياندازيم و بحث ما صرفا" به طرح خیابان شهيد انصاري محدود نمی شود بلکه اساس بحث ما اصلاح تفكر با هدف نجات مردم از اين وضعيت است.

وی افزود: سياست هاي انقباضي در برخورد با بافت های تاریخی مردم را اذيت و نگران کرده است و مدیران باید با حضور در بین مردم در این مناطق و برگزاری جلسات مشترک به رضایت مردم بیاندیشند و از منظر مردمي كه در اين مناطق سكونت دارند در خصوص این طرح تدبير و تصمیم گیری كنند.

استاندار بیان کرد: طرح خیابان انصاری شرقی باید با يك نگاه واقع بينانه پيش برود و کارها با سرعت اجرایی شود و شوراي عالي معماري و شهرسازي نيز باید واقعيت ها شرايط زندگي مردم در این محلات و مناطق را در نظر بگيرد.

وی خاطرنشان کرد: درحال حاضر یک فرصت طلايي در اختيار داريم كه گره هاي كور قزوين را باز كنيم و ميراث فرهنگي بايد براساس فضا و واقعيات زندگي مردم در اين محلات راه را برای اجرای این طرح هموار و باز کند.

استاندار بیان داشت: كار استاندار اين است كه نگاه ميراث فرهنگي، راه و شهرسازي و مردم را در كنار هم قرار دهد و اقدام به يك تصميم گيري و نتيجه گيري کند به همین خاطر درحفظ بافت سنتی و تاریخی نبايد پليسي برخورد کرده و به دور این آثار صرفا" یک حصاری بكشيم بلكه فضای بافت بايد با مشارکت و همراهی مردم زنده باشد که در این زمینه مدیریت ارشد استان آمادگی دارد تا از طرح های میراث فرهنگی درخصوص بافت های تاریخی و اجرای آنها به صورت آزمایشی در قزوین حمایت کند.

