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۶ مهر ۱۳۹۳، ۱۲:۲۱

اعلام برنامه های دومین روز همایش علمی سینمای مقاومت

اعلام برنامه های دومین روز همایش علمی سینمای مقاومت

دومین روز همایش علمی سینمای مقاومت در تالار مطهری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین همایش علمی سینمای مقاومت از 5 مهر در تالار مطهری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران آغاز به کار کرد و به مدت سه روز ادامه خواهد یافت.

این همایش در دومین روز با سه محور"تاملاتی نظری درباره سینمای مقاومت، تحلیل سینمای سیاسی آمریکا و بازنمایی مقاومت در سینمای دیگر کشور پیگیری می شود.

در این خبر محورها، عناوین و سخنرانان دومین روز همایش علمی سینمای مقاومت به این ترتیب معرفی شدند:

از واقعیت تاریخی تا روایت داستانی: تأملی در باب تصویر مقاومت در سینما/ دکتر سیدروح الله حسینی (استاديار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران)

ابعاد نشانه‌ای و معنایی تحریف جنگ در پنج سریال متأخر تلویزیون ایران/ حجت الاسلام علي جعفري (کارشناس ارشد تحقيق در ارتباطات اجتماعي)

ساختار روایی در سینمای مقاومت: زبان، زیباشناسی و بلاغت/ آرین طاهری (دانشجوی ارشد ارتباطات)، آرش طاهری (دانشجوی ارشد ارتباطات)

بررسي سير تحولات ايران‌هراسي و مطالعات مربوط به آن/دکتر عبدالله بیچرانلو(استاديار دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران)

تحلیلی بر تولید فیلم‌های ضدجنگ هالیوودی/ اسدالله غلامعلی (دانشجوي دکتري پژوهش هنر)

ضدیت ایالات متحده با جمهوری اسلامی ایران از منظر سینمای هالیوود و آخرالزمان آمریکایی/ دکتر مرتضی اشرافی (دکتراي علوم سیاسی)، مجتبی اشرافی (دانشجوی دکتری تاریخ)

بازنمایی مقاومت و ضدمقاومت در سینمای تاریخی فرانسه/ دکتر سید علی روحانی (استاديار دانشگاه هنر)

سينماي مقاومت در آفريقاي سياه/دکتر امیربهرام عرب احمدی(استاديار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران)

زمان و مکان در سینمای فلسطین/ وحیداله موسوی (دانشجوي دکتري پژوهش هنر)

تأثیر دین در سینمای روسیه پس از کمونیسم، با تکیه بر آثار سوخوروف/ لیلا تقوی (کارشناس ارشد نمایش)

کد مطلب 2379231

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