اعلام برنامه های دومین روز همایش علمی سینمای مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین همایش علمی سینمای مقاومت از 5 مهر در تالار مطهری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران آغاز به کار کرد و به مدت سه روز ادامه خواهد یافت.
این همایش در دومین روز با سه محور"تاملاتی نظری درباره سینمای مقاومت، تحلیل سینمای سیاسی آمریکا و بازنمایی مقاومت در سینمای دیگر کشور پیگیری می شود.
در این خبر محورها، عناوین و سخنرانان دومین روز همایش علمی سینمای مقاومت به این ترتیب معرفی شدند:
از واقعیت تاریخی تا روایت داستانی: تأملی در باب تصویر مقاومت در سینما/ دکتر سیدروح الله حسینی (استاديار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران)
ابعاد نشانهای و معنایی تحریف جنگ در پنج سریال متأخر تلویزیون ایران/ حجت الاسلام علي جعفري (کارشناس ارشد تحقيق در ارتباطات اجتماعي)
ساختار روایی در سینمای مقاومت: زبان، زیباشناسی و بلاغت/ آرین طاهری (دانشجوی ارشد ارتباطات)، آرش طاهری (دانشجوی ارشد ارتباطات)
بررسي سير تحولات ايرانهراسي و مطالعات مربوط به آن/دکتر عبدالله بیچرانلو(استاديار دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران)
تحلیلی بر تولید فیلمهای ضدجنگ هالیوودی/ اسدالله غلامعلی (دانشجوي دکتري پژوهش هنر)
ضدیت ایالات متحده با جمهوری اسلامی ایران از منظر سینمای هالیوود و آخرالزمان آمریکایی/ دکتر مرتضی اشرافی (دکتراي علوم سیاسی)، مجتبی اشرافی (دانشجوی دکتری تاریخ)
بازنمایی مقاومت و ضدمقاومت در سینمای تاریخی فرانسه/ دکتر سید علی روحانی (استاديار دانشگاه هنر)
سينماي مقاومت در آفريقاي سياه/دکتر امیربهرام عرب احمدی(استاديار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران)
زمان و مکان در سینمای فلسطین/ وحیداله موسوی (دانشجوي دکتري پژوهش هنر)
تأثیر دین در سینمای روسیه پس از کمونیسم، با تکیه بر آثار سوخوروف/ لیلا تقوی (کارشناس ارشد نمایش)
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