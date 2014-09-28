برگزاری دومین همایش ایمپلنت های دندانی کشور در اصفهان

منصور ریسمانچیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرکز تحقیقات ایمپلنت‌های دندانی و معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اقدام به برگزاری "دومین همایش سراسری ایمپلنت‌های دندانی" در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می کند.

وی هدف از برگزاری این همایش را تبیین تازه‌های ایمپلنت و آموزش روش‌های جدید و پیشرفته دندانپزشکی عنوان کرد و افزود: در این همایش دندانپزشکان عمومی و متخصصین رشته‌های جراحی فک و صورت، لثه، پروتز و رادیولوژی و ترمیم از سراسر کشور با تازه‌های ایمپلنت آشنا می شوند.

رئیس مرکز تحقیقات ایمپلنت دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان به محورهای برگزاری همایش اشاره کرد و بیان داشت: درمان ایمپلنت، مسئولیت و اخلاق حرفه ای، پیشگیری از عوارض رایج به درمان ایمپلنت، درمان ایمپلنت و بیماریهای خاص، مهندسی نسج نرم و سخت و تصویر برداری در ایمپلنت از محورهای همایش است.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون 260 مقاله علمی به دبیرخانه این همایش ارسال شده که از این تعداد 80 مقاله پذیرفته شده است که 60 مقاله به صورت سخنرانی و 20 مقاله نیز به صورت پوستر ارائه می شود.

دبیر علمی همایش به برگزاری هفت کارگاه‌ عملی در این سمینار اشاره کرد و گفت: برگزاری سه کارگاه عملی جراحی زنده، همچنین کارگاه آموزش پروتز ایمپلنت از قالب‌گیری تا چسباندن روکش و کارگاه Navigation، ایمپلنت و تکنیک‌های جدید جراحی از جمله مهمترین کارگاه‌های این همایش است.

ریسمانچیان گفت: این همایش با همکاری انجمن پروستودنتیست‌های ایران شاخه اصفهان، مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی پروفسور ترابی‌نژاد و مرکز تحقیقات مواد دندانی پروفسور ترابی‌نژاد برگزار می شود.

وی بیان داشت: کمتر از یکسال از برگزاری موفقیت آمیز نخستین همایش سراسری ایمپلنت‌های دندانی با عنوان " باید ها و نباید ها" در اصفهان می گذرد که با استقبال کم نظیر استادان ، پژوهشگران و دندانپزشکان سراسر کشور مواجه شد، به گونه ای که انگیزه و امیدواری فراوان جهت برگزاری دومین همایش سراسری ایمپلنت های دندانی، این بار با عنوان " موفقیت طولانی مدت در درمان های ایمپلنت "را به دست اندرکاران مرکز تحقیقات ایمپلنت های دندانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بخشید.

رئیس مرکز تحقیقات ایمپلنت دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان اظهار کرد: این همایش سالانه به منظور ارائه تدابیر و راهکارهای علمی و عملی در کاربرد ایمپلنت های دندانی و کسب موفقیت طولانی مدت برگزار می شود.