دستور وزیر بهداشت برای پیگیری حادثه مرگبار دانشجوی پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درگذشت یکی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در اثر حادثه سقوط از یکی از طبقات خوابگاه در نیمه شب جمعه گذشته، معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت، ضمن ابراز تاثر عمیق خود از این حادثه تلخ، مراتب تسلیت و همدردی خود را با خانواده آن مرحوم اعلام کرد.

دکتر محمدرضا فراهانی با اعلام این مطلب افزود: با توجه به تاکید وزیر بهداشت، مبنی بر پیگیری و بررسی علت این حادثه، تیم کارشناس و مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی، برای بررسی ابعاد این اتفاق، به شیراز اعزام شده است.

به گفته وی اعلام دقیق علت این حادثه منوط به تحقیقات و ارزیابی های کارشناسان و مراجع ذی ربط از جمله پزشکی قانونی و نیروی انتظامی است.

