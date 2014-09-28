نماینده قزوین پیروزی کماندار طلایی تیم ملی کشور را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام داود محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی آمده است:کسب مدال طلای بازیهای آسیایی کره جنوبی در رشته انفرادي تيراندازي با كمان كامپوند مردان توسط اسماعیل عبادی ورزشکار استان قزوین، نمادی از تلاش برای فتح قلههای افتخار است و نشان از همت بالای ورزشکاران استانمان داشته که در مسیر استمرار سایر پیروزی های با ارزش جوانان برومند کشور با توکل به خداوند متعال و با برافراختن پرچم پرغرور جمهوری اسلامی موجب شادمانی و عزت مردم کشور و استانمان می گردند.
وی افزوده اس: اینجانب کسب این مدال طلای ارزشمند را به ایشان و ورزشکاران پرافتخار استان قزوین تبریک عرض کرده و موفقیت روزافزونشان را از درگاه خداوند منان خواستارم.
قزوین- خبرگزاری مهر: داود محمدی در پیامی کسب مدال طلای بازیهای آسیایی توسط اسماعیل عبادی کماندار تیم ملی کشورمان را تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام داود محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی آمده است:کسب مدال طلای بازیهای آسیایی کره جنوبی در رشته انفرادي تيراندازي با كمان كامپوند مردان توسط اسماعیل عبادی ورزشکار استان قزوین، نمادی از تلاش برای فتح قلههای افتخار است و نشان از همت بالای ورزشکاران استانمان داشته که در مسیر استمرار سایر پیروزی های با ارزش جوانان برومند کشور با توکل به خداوند متعال و با برافراختن پرچم پرغرور جمهوری اسلامی موجب شادمانی و عزت مردم کشور و استانمان می گردند.
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