نماینده قزوین پیروزی کماندار طلایی تیم ملی کشور را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام داود محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی آمده است:کسب مدال طلای بازیهای آسیایی کره جنوبی در رشته انفرادي تيراندازي با كمان كامپوند مردان توسط اسماعیل عبادی ورزشکار استان قزوین، نمادی از تلاش برای فتح قله‏‌های افتخار است و نشان از همت بالای ورزشکاران استانمان داشته که در مسیر استمرار سایر پیروزی های با ارزش جوانان برومند کشور با توکل به خداوند متعال و با برافراختن پرچم پرغرور جمهوری اسلامی موجب شادمانی و عزت مردم کشور و استانمان می گردند.



وی افزوده اس: اینجانب کسب این مدال طلای ارزشمند را به ایشان و ورزشکاران پرافتخار استان قزوین تبریک عرض کرده و موفقیت روزافزونشان را از درگاه خداوند منان خواستارم.