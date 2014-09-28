به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری اپرت «خروس زری، پیرهن پری» یکشنبه ششم مهر ماه با حضور آهنگساز و کارگردان این اثر موسیقایی نمایشی در تالار وحدت برگزار شد.

ناصر نظر آهنگساز و رهبر ارکستر این اپرت در ابتدای این نشست خبری گفت: بیش از 15 سال است که به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی کودک برنامه های متنوع موسیقایی را برگزار کرده ایم. امسال هم تصمیم گرفتیم با هدف تنوع بخشی به فعالیتهایمان کاری داشته باشیم که علاوه بر اجرای موسیقی جنبه نمایشی هم داشته باشد. البته گروه ما در سال 91 برای اولین بار اپرای «مانی و مانا» را اجرا کرد که خوشبختانه با استقبال خوبی هم از سوی مخاطبان مواجه شد.

وی ادامه داد: اجرای اپرای «مانی و مانا» در زمانی اتفاق افتاد که اجرای زنده برنامه های این چنین امکان پذیر نبود اما همین برنامه توانست بدعت بسیار خوبی در شکل گیری و اجرای زنده برنامه های مشابه در تالار وحدت بگذارد و گروهای زیادی به این شیوه در تالار وحدت برنامه اجرا کنند.

نظر در تشریح جزییات این برنامه موسیقایی نمایشی توضیح داد: اجرای اپرت «خروس زری، پیرهن پری» 14 سال پیش کلید خورد که البته آن زمان به دلیل فوت زنده یاد احمد شاملو به عنوان نویسنده اثر، کار به همان شکل باقی ماند. اما خوشبختانه با همت، تلاش و اجازه همسر این نویسنده و شاعر بزرگ ادبیات بود که مجددا به فکر اجرای آن افتادیم. اجرایی که این بار در شکلی جدید و در قالب ارکستراسیون به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی کودک میزبان تماشاگران خواهد بود.

این آهنگساز و رهبر ارکستر افزود: این اپرت که به مدت زمان 45 دقیقه در کنار بخش های دیگر کنسرت اجرا خواهد شد متشکل از بازی ها، گروه کر و ارکستری از سازهای زهی و بادی و کوبه ای است که تصور می کنم با توجه به مضمون اجتماعی آن برای بچه ها و حتی مخاطبان بزرگسال پیام های خوبی دارد که امیدوارم از آن لذت ببرند.

وی در ادامه این نشست خبری با اشاره به برنامه ریزی گسترده گروه در اجرای این اثر نمایشی موسیقایی توضیح داد: همه بخش هایی که در برنامه اجرا می شود به غیر از نوازندگان سازهای حجیم، توسط بچه ها اجرا می شود و این به خودی خود هماهنگی عظیمی می خواهد که واقعا کار را برای اجرا سخت می کند. اما به نظر من با در نظر گرفتن همین شرایط سخت و دشوار بهترین چیزی که روزهای آغازین ماه مهر و روز جهانی کودک لازم است، موسیقی است که وقتی با بازی و نمایش همراه می شود کار برای کودک و نوجوان را لذت بخش‌تر می کند.

نظر تاکید کرد: در این برنامه تمام تلاش خود را انجام دادیم که ترکیب ارکستر نسبت به کارهای قبل، از مجموعه کامل تری برخوردار باشد و تقریبا آنچه برای استاندارد سازی یک ارکستر سمفونیک وجود دارد در برنامه ما قابل مشاهده است و من مطمئن هستم تماشاگران شاهد یک کنسرت لذت بخش از کودکان و نوجوانان این سرزمین خواهند بود. البته غیر از اجرای اپرت بخش های دیگری با نام های «آب، باد، خاک و آتش» با همراهی سازهای کوبه ای و قطعه «آدمک زشت» را هم داریم که در این کنسرت اجرا می شود.

سرپرست گروه موسیقی کودکان پارس در بخش پایانی صحبتهای خود تصریح کرد: من امیدوارم مسئولان در سال های بعد و در آستانه فرا رسیدن روز جهانی کودک برنامه های تالار وحدت را طوری برنامه ریزی کنند که این مکان یک هفته در اختیار گروه‌های حرفه ای کودک و نوجوان قرار گیرد تا این گروه‌ها هم بتوانند مخاطبان بیشتری داشته باشند و هم مشکلی از جهت زمان اجرا نداشته باشند. این تنها خواهشی است که من از مسئولان این مجموعه دارم.

ماندانا کریمی کارگردان بخش نمایش اپرت «خروس زری، پیرهن پری» نیز در این نشست خبری گفت: برای اینکه داستان «خروس زری، پیرهن پری» روی صحنه اجرا شود من قصه را تبدیل به نمایشنامه کردم ضمن اینکه علاوه بر دراماتیزه کردن اثر تلاش کردم کار با حال و هوای امروزی تری به مخاطب ارائه شود. این در حالی است که تمامی اعضای گروه بازیگران، کودکان و نوجوانانی هستند که غیر از شخص عروسک گردان بقیه تجربه حرفه ای اجرای روی صحنه را ندارند و من تلاش کردم با هنرآموزان کودک و نوجوان آموزشگاه پارس اثر را برای اجرای نمایشی آماده کنم. به هر حال در این فضا تجربه بسیار خوبی را سپری کردم که برایم لذت بخش بود.

افشاری مدیر اجرایی اپرت «خروس زری، پیرهن پری» نیز در پایان این نشست گفت: برنامه ما در سه بخش ارکستر سازهای کوبه ای، حرکت و موسیقی و اپرت «خروس زری، پیرهن پری» اجرا می شود که در اجرای امسال بیش از 475 هنرمند کودک و نوجوان روی صحنه آثار مورد نظر را به مخاطب ارائه می دهند. معتقدم این کار یک رکورد جالب توجه برای تالار وحدت است که این جمعیت در یک پروسه زمانی یکی دوساعته روی صحنه برنامه ای را اجرا می کنند.

اپرت «خروس زری، پیرهن پری» نوشته احمد شاملو، آهنگسازی و رهبر ارکستر ناصر نظر، کارگردانی ماندانا کریمی به مناسبت روز جهانی کودک توسط گروه موسیقی پارس روزهای یازدهم، دوازدهم و سیزدهم مهر ماه ساعت 16 و 18:30 در تالار وحدت میزبان علاقمندان خواهد بود.