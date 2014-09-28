اجرای طرح بهبود سلامت محصولات کشاورزی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی باغستانی پیش از ظهر یکشنبه در جمع مسئولان حفظ نباتات جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه اعتبارت کنونی سازمان در حد اجرای وظایف معمولی است خواستار نگاه ویژه دولت برای اجرای طرح های بزرگی مانند طرح بهبود سلامت و تولید سالم محصولات شد.

وی گفت: برای تولید محصولات زیرساختهای مرد نیاز از جمله افزایش آزمایشگاههای مرجع، استفاده از مواد بیولوژیک، سامانه سماک، توزیع سامانه پایش سم را در دستور کار قرار داده ایم.

وی قرنطیه محصولات وارداتی را از جمل ماوریتها برشمرد و گفت: محصولاتی که از مبادی رسمی واردات می شود، از مجرای آزمایشگاه می گذرند و سلامت آنها به تائید ناظران بهداشت و کشاورزی رسیده است.

وی با اشاره به عرضه با کیفیت بیش از 90 درصد سموم در بخش کشاورزی گفت: کلیه سموم اعم از تکنیال و سموم آماده مصرف که با مجوزهای صادره از سوی این سازمان وارد و ترخیص می شوند، ملزم به داشتن استانداردهای مربوطه بر اساس استانداردهای سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) است.

رییس سازمان حفظ نباتات کشور در ادامه با اشاره به اینکه وظایف این سازمان امنیت غذایی است تصریح کرد: سه مولفه اصلی کیفیت، سلامت و در دسترس بودن محصول به عنوان تعاریف بین المللی برای این بخش پیش بینی شده که دو مولفه آن در حوزه فعالیت این سازمان جای دارد.