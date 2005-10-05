تاكيد آمريكا ، انگليس و فرانسه بر ايجاد منطقه عاري از سلاح هاي هسته اي در آسياي ميانه

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه تايمز، اين نامه روز دوشنبه براي سفراي 5 كشور آسياي ميانه در سازمان ملل فرستاده شد حاكي است: پيش نويس پيمان ايجاد اين منطقه عاري از سلاح هاي هسته اي تمام نگراني هاي سه كشور انگليس و فرانسه و آمريكا را برطرف نمي كند و لازم است در اين زمينه گفتگوهاي مفصلي صورت گيرد.

دراين نامه تاكيد شده است كه گفتگوهاي مفصل در اين زمينه به زودي انجام خواهد شد.

اين درحالي است كه پنج كشور آسياي ميانه در ماه فوريه با پيش نويس اين پيمان موافقت كرده اند .

طبق نامه سفراي سه كشور آمريكا و انگليس و فرانسه، ايجاد منطقه عاري از سلاح هاي هسته اي در آسياي ميانه نه تنها به نفع كشورهاي منطقه بلكه به نفع روسيه و چين و انگليس و فرانسه و آمريكا نيز هست.

ريچارد گرنل سخنگوي هيئت آمريكا در سازمان ملل گفت: ايجاد منطقه عاري از سلاح هاي هسته اي همه كشورهاي منطقه را از توسعه اينگونه سلاح ها در امان مي دارد.