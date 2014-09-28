زندگی انفرادی 58 درصد سالمندان / 60 درصد سالمندان زن هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علیمحمد ذوالفقاری در جلسه شورای ملی سالمندان که روز یکشنبه برگزار شد، افزود: در حال حاضر یک و نیم میلیون نفر از فقیرترین افراد جامعه که سالمندان هستند، تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند و از خدمات ما بهره مند می شوند.

وی گفت: بعد سالمندی هم اکنون در کشور 1.7 درصد است که در برخی مناطق روستایی به 2.5 درصد نیز می رسد.

ذوالفقاری با اشاره به اینکه 60 درصد سالمندان کمیته امداد را زنان و 40 درصد را مردان تشکیل می دهند، گفت: 63 درصد سالمندان در روستاها و 37 درصد در مناطق شهری هستند و 2 درصد سالمندان در تهران تحت پوشش هستند.

به گفته معاون حمایت خانواده کمیته امداد 41 هزار سالمند تحت پوشش هم اکنون نیاز به آسایشگاه دارند اما تنها توانستیم 2 هزار نفر آنها را در مراکز نگهداری کنیم و به مابقی آنها هزینه نگهداری برای بستری در منزل پرداخت می کنیم.

وی به مشکلات سالمندان اشاره کرد و گفت: اولین مشکل این افراد آن است که مهارت سالمندی پیدا نکرده اند یعنی آمادگی ورود به مرحله سالمندی را ندارند و همچنین مشکل دیگر ناقص بودن بسته معیشتی آنان است به طوری که در حال حاضر 100 هزار تومان کمک معیشت به آنها پرداخت می کنیم که کافی نیست.

وی با اشاره به اینکه محیط زندگی تعداد زیادی از سالمندان نامناسب است، تصریح کرد: خانه های روستایی برای سالمندان طراحی نشده است و همچنین بیمه سالمندی نیز نقایصی دارد به طوری که نیاز به پرستاری در منزل را بیمه قبول نمی کند.

معاون حمایت خانواده کمیته امداد گفت: عدم توجه اطرافیان بیشتر از مشکل معیشتی مهم است به طوری که برخی سالمندان تحت پوشش به دلیل عدم توجه فرزندانشان تنها زندگی می کنند.

ذوالفقاری افزود: عدم کادر مناسب در حوزه مددکاری مورد دیگری است که با آن مواجه هستیم به طوری که در امداد، خیریه ها و سایر مراکز مددکاران دوره های تخصصی سالمندی را طی نکرده اند.

وی با اشاره به اینکه کمیته امداد در مناطق محروم 55 هزار سرویس بهداشتی برای سالمندان احداث کرده است، گفت: در بحث تغذیه نیز توانسته کمک هایی را به سالمندان ارائه دهد و همچنین اردوهای سالمندی نیز برگزار شده است.