به گزارش خبرنگار مهر، در شهریور ماه امسال، بیش از 10 میلیارد و 652 میلیون سهم در تالارهای منطقه ای و همچنین به صورت الکترونیکی در بورس اوراق بهادار داد و ستد شده است.

ارزش معاملات سهام و حق تقدم خریداری شده در شهریور ماه امسال 31 هزار و 59 میلیارد ریال بود. در این بین، بیشترین حجم و ارزش معاملات متعلق به تهران با دادو ستد پنج میلیارد و 736 میلیون برگه سهم به ارزش 19 هزار و 577 میلیارد ریال بود.

آمارها نشان می دهد که 53.08 درصد از حجم معاملات و 63.03 درصد از ارزش معاملات در استان تهران انجام شده است.

این در حالی است که بورس به غیر از تهران در 40 استان دیگر نیز تالار منطقه ای دارد. معاملات الکترونیکی سهام، پس از تهران، بیشترین حجم و ارزش معاملات را به خود اختصاص داده است. طی روزهای کاری شهریور، دو میلیارد و 998 میلیون سهم به ارزش شش هزار و 947 میلیارد ریال به صورت الکترونیکی خریداری شده است.

بر این اساس، 28.15 درصد از حجم معاملات اوراق بهادار و 22.37 درصد از ارزش معاملات به معاملات الکترونیکی اختصاص داشته است.

پس از معاملات الکترونیکی، سهام داران در کیش بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند. در ششمین ماه سال، 544 میلیون سهم به ارزش 904 میلیارد ریال در این تالار معامله شد که از نظر حجمی 5.11 درصد و از لحاظ ارزشی 2.91 درصد ارزش معاملات را به خود اختصاص داد.

اصفهان و مشهد هم در رتبه های چهارم و پنجم قرار دارند. حجم معاملات در تالار اصفهان 2.18 درصد از کل معاملات و ارزش آن 1.88 درصد ارزش معاملات را به خود اختصاص داد. در این شهر، 232 میلیون سهم به ارزش 585 میلیارد ریال خریداری شده است.

در مشهد نیز 146 میلیون سهم به ارزش 336 میلیارد ریال خریداری شد که 1.37درصد حجم معاملات و 1.08 درصد ارزش معاملات را شامل می شود.

در مقابل، سرمایه گذاران سبزواری در شهریور ماه، هیچ سهمی را خریداری نکردند تا در انتهای جدول خرید و فروش سهام، حق تقدم و اوراق مشارکت قرار بگیرند.

نگاهی به آمار معاملات سهام، حق تقدم و اوراق مشارکت طی شش ماه نخست سال در مناطق مختلف کشور نشان می دهد که همچنان تهران صدرنشین جدول است. به طوری که در نیمه نخست سال، 42 میلیارد و 619 میلیون سهم به ارزش 203 هزار و 777 میلیارد ریال در این تالار خریداری شد. حجم معاملات در استان تهران، 56.75 درصد و ارزش معاملات 15.33 درصد از کل معاملات را تشکیل می دهد.

حجم معاملات الکترونیکی هم طی شش ماهه نخست سال از 19 میلیارد و 381 میلیون سهم گذشت که 25.81 درصد از کل حجم معاملات بود. ارزش این معاملات نیز به بیش از 51 هزار و 311 میلیارد ریال رسید تا 15.30 درصد از کل ارزش معاملات از ابتدای سال تا پایان شهریور ماه باشد.

تالار کیش نیز در رده سوم جدول قرار گرفته است. در این تالار، سه میلیارد و 296 میلیون سهم به ارزش 51 هزار و 399 میلیارد ریال خریداری شد تا 4.39 درصد از حجم معاملات و 15.33 درصد از ارزش معاملات به نام کیش ثبت شود.