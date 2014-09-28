نیکخواه بهرامی: چین حریف اصلی ما بود/ به قهرمانی فکر می کنیم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اینچئون، صمد نیکخواه بهرامی بعد از پیروزی تیم ملی بسکتبال ایران برابر چین گفت: ما از ابتدای این مسابقه توانستیم یک اختلاف 10 امتیازی ایجاد کنیم و به بازی ادامه بدهیم.

وی افزود: بازیکنان ما تاکتیکی بازی کردند و توپ مدام در زمین می چرخید. چین رقیب اصلی ما بود و روز گذشته هم ناباورانه شکست خورده بود. به همین دلیل این مسابقه برایشان مرگ و زندگی بود.

بازیکن تیم ملی بسکتبال ایران ادامه داد: چین جزو قدرت های برتر آسیا است و آمده بود تا ایران را شکست دهد.

نیکخواه بهرامی در پایان درباره احتمال قهرمانی ایران در بازی های آسیایی هم گفت: ما از ابتدای مسابقات پله پله جلو آمدیم و قطعا به قهرمانی هم فکر می کنیم.