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۶ مهر ۱۳۹۳، ۱۲:۳۸

به گزارش خبرنگار اعزامی از اینچئون؛

نیکخواه بهرامی: چین حریف اصلی ما بود/ به قهرمانی فکر می کنیم

نیکخواه بهرامی: چین حریف اصلی ما بود/ به قهرمانی فکر می کنیم

بازیکن تیم ملی بسکتبال ایران گفت: چین رقیب اصلی ما در مسابقات آسیایی بود که خوشبختانه توانستیم آنها را شکست دهیم.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اینچئون، صمد نیکخواه بهرامی بعد از پیروزی تیم ملی بسکتبال ایران برابر چین گفت: ما از ابتدای این مسابقه توانستیم یک اختلاف 10 امتیازی ایجاد کنیم و به بازی ادامه بدهیم.

وی افزود: بازیکنان ما تاکتیکی بازی کردند و توپ مدام در زمین می چرخید. چین رقیب اصلی ما بود و روز گذشته هم ناباورانه شکست خورده بود. به همین دلیل این مسابقه برایشان مرگ و زندگی بود.

بازیکن تیم ملی بسکتبال ایران ادامه داد: چین جزو قدرت های برتر آسیا است و آمده بود تا ایران را شکست دهد.

نیکخواه بهرامی در پایان درباره احتمال قهرمانی ایران در بازی های آسیایی هم گفت: ما از ابتدای مسابقات پله پله جلو آمدیم و قطعا به قهرمانی هم فکر می کنیم.

کد مطلب 2379267

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