نگهداري 30 درصد سالمندان در مراكز حمايتي

به گزارش خبرنگار مهر، همايون هاشمی روز يكشنبه در اولين جلسه شورای ملی سالمندان افزود: سند ملی سالمندان در حال حاضر آماده است، این سند به زودی به دستگاه‌ها ارائه خواهد شد و دستگاه‌های مربوطه می‌توانند نظرات و پیشنهاد خود را به دبیرخانه ارائه کنند.

وي تاكيد كرد: در حال حاضر 6 میلیون سالمند در کشور وجود دارد كه از این تعداد یک میلیون و 500 هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد و 500 هزار نفر نیز تحت حمایت بهزیستی هستند و در واقع 30 درصد از جمعیت سالمندی تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند.

به گفته رئيس سازمان بهزيستي با توجه به افزايش جمعيت سالمندی اين موضوع چالش اساسی در کشور تلقی می‌شود و باید برنامه‌ریزی صحیحی را در این زمینه انجام دهیم.

وی گفت: روز 9 مهر ماه روز جهانی سالمندان نامگذاری شده است اما متأسفانه عملا اقدامات اجرایی در این زمینه شاهد نیستیم.

هاشمي با اشاره به اينكه در سال 83 و در برنامه سوم توسعه بر تشکیل شورای ملی سالمندان تأکید شد گفت: از آن زمان تا به امروز تنها 3 جلسه با حضور وزرای گذشته تشکیل شده است.

وي گفت: در حال حاضر حدود 200 هزار بيمار رواني مزمن كه عمده اين افراد سالمند هستند در مراكز سازمان بهزيستي نگداري مي شوند و نياز به خدمات خاصي دارند .

وي گفت:از 28 هزار مركز سازمان 4 هزار مركز مخصوص نگداري و ارائه خدمات و ويزيت سالمندان است.