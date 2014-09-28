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۶ مهر ۱۳۹۳، ۱۲:۴۸

نگهداري 30 درصد سالمندان در مراكز حمايتي

نگهداري 30 درصد سالمندان در مراكز حمايتي

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه 180 هزار بيمار رواني مزمن كه اغلب سالمندان هستند در مراكز بهزيستي نگهداري مي شوند گفت: 30 درصد سالمندان تحت حمایت دستگاه‌های حمایتی از جمله بهزیستی و کمیته امداد قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، همايون هاشمی روز يكشنبه در اولين جلسه شورای ملی سالمندان افزود: سند ملی سالمندان در حال حاضر آماده است، این سند به زودی به دستگاه‌ها ارائه خواهد شد و دستگاه‌های مربوطه می‌توانند نظرات و پیشنهاد خود را به دبیرخانه ارائه کنند.

وي تاكيد كرد: در حال حاضر 6 میلیون سالمند در کشور وجود دارد كه از این تعداد یک میلیون و 500 هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد و 500 هزار نفر نیز تحت حمایت بهزیستی هستند و در واقع 30 درصد از جمعیت سالمندی تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند.

به گفته رئيس سازمان بهزيستي با توجه به افزايش جمعيت سالمندی اين موضوع چالش اساسی در کشور تلقی می‌شود و باید برنامه‌ریزی صحیحی را در این زمینه انجام دهیم.

وی گفت: روز 9 مهر ماه روز جهانی سالمندان نامگذاری شده است اما متأسفانه عملا اقدامات اجرایی در این زمینه شاهد نیستیم.

هاشمي با اشاره به اينكه در سال 83 و در برنامه سوم توسعه بر تشکیل شورای ملی سالمندان تأکید شد گفت: از آن زمان تا به امروز تنها 3 جلسه با حضور وزرای گذشته تشکیل شده است.

وي گفت: در حال حاضر حدود 200 هزار بيمار رواني مزمن كه عمده اين افراد سالمند هستند در مراكز سازمان بهزيستي نگداري مي شوند و نياز به خدمات خاصي دارند .

وي گفت:از 28 هزار مركز سازمان 4 هزار مركز مخصوص نگداري و ارائه خدمات و ويزيت سالمندان است.

کد مطلب 2379274

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