به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا حسن ی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: صبح امروز یک دستگاه سواری پیکان در انتهای بلوار موسی بن جعفر بیرجند در حال حرکت بود که به علت حرکت در خلاف جهت به شدت با هفت دانش‌آموز و سه نفر از والدین آنها برخورد کرد.

وی بیان کرد: متاسفانه در این حادثه مادر یک دانش‌آموز به علت شدت صدمات وارده در بیمارستان فوت و حال یکی از دانش‌آموزان وخیم اعلام شده است.

سرهنگ حسنی افزود: در این تصادف راننده به دلیل حرکت در خلاف جهت 50 درصد مقصر و سازمان‌های مربوطه به دلیل نقص تابلوها و علائم و همچنین عدم بهینه‌سازی معبر 50 درصد مقصر شناخته شدند.

رئیس پلیس راهور خراسان جنوبی ضمن توصیه به رانندگان در راستای رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از دانش‌آموزان خواست، برای عبور از عرض خیابان از محل‌های خط کشی و پل زیرگذر و رو گذر استفاده و از پریدن و عجله هنگام عبور پرهیز کنند.

بر اساس گزارش اعلام شده، در این حادثه معصومه خسروی، مطهره ادیبی و کوثر

قاسمی هشت ساله، فاطمه قاسمی، زینب آرگینی و هانیه دهشیبی 9 ساله و محدثه ادیبی 7 ساله از دانش‌آموزان مدرسه ابتدایی پروین اعتصامی مصدوم و مادر معصومه خسروی به نام زهرا خسروی فوت و محدثه ادیبی در بخش آی‌سی‌یو بیمارستان بستری شده است.

طبق این گزارش آمنه شکرویی و طاهره محمد‌زاده مادر دو دانش‌آموز دیگر در بخش اورژانس بیمارستان امام رضا(ع) بیرجند بستری شدند.

این تصادف در بلوار الهیه بیرجند، خیابان میلاد در سایت مسکونی کویر تایر رخ داد که بر اساس گفته مردم دانش‌آموزان این منطقه به دلیل نامناسب بودن پیاده‌رو و وجود نخاله‌های ساختمانی در پیاده‌رو از حاشیه خیابان اصلی میلاد به سمت مدرسه حرکت می‌کنند.

همچنین در این بلوار به دلیل آسفالت نبودن بخشی از خیابان، برخی از راننده‌های متخلف نیز از قسمت آسفالت حرکت کرده که همین موضوع امروز سبب بروز این تصادف شده است.