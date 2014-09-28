امیر گندمکار در گفتگو با خبرنگار مهر با طرح این پرسش که در این سالها چه تعداد هتل سازی، چه میزان فستیوال و همایش در این ارتباط یا چند نفر سرمایه گذار برای ارتقا گردشگری در این استان وارد شدند، اظهار داشت: تمام این اوامر از شاخص های ارتقاء توریست است که در هیچ یک فعالیت شاخصی انجام ندادیم.

وی با بیان اینکه گردشگری در روستاهای اصفهان معنا ندارد ، افزود: این در حالی است که در سطح کشور به خوبی در حوزه جذب گردشگر در روستا و فراهم کردن بستر برای گردشگران اقدامات خوبی انجام شده است.

متخصص و استاد مطالعات توریست در اصفهان گفت: تمام سیاست هاي توسعه آینده شهر اصفهان بر مبناي توسعه صنعت توریسم باید قرار بگیرد.

گندمکار ادامه داد: بهبود شرایط گردشگری در اصفهان تنها در حد گفته و شعار مسئولان است اما شاهد اقدام خاصی در این جهت از سوی مسئولان مربوطه نبودیم.

وی با بیان اینکه اصفهان ظرفیت های لازم را برای صنعت گردشگری دارد، اعلام کرد: وزیر سابق مالزی در سفری به اصفهان گفت که مدیریت گردشگری اصفهان درآمدی همچون نفت را برای این استان خواهد داشت.

متخصص و استاد مطالعات توریست در اصفهان با بیان اینکه هیچ گاه یک توریست در سفر به اصفهان به دنبال جاذبه های تفریحی نیست بلکه آمده تا جذابیت تاریخی و فرهنگی این استان را مشاهده کند، ادامه داد: اگر چه ایجاد جاذبه های گردشگری در روستاها بسیار در امر جذب توریست داخلی و خارجی به این استان کمک خواهد کرد اما یک توریست خارجی اصولا در پی مشاهدات شهر اصفهان است.

وی در پاسخ به اینکه آیا فکر نمی کنید که خشکی زاینده رود تعداد گردشگران خارجی را به این استان کم کرده است، اظهار داشت: این موضوع به این صورت نیست زیراکه گردشگر خارجی برای مشاهده زاینده رود به این استان نمی آید هرچند پر آب بودن آن در جذب توریست به ویژه توریست داخلی بسیار مثمر ثمر است.

سرمایه گریزی شدید در صنعت گردشگری اصفهان

گندمکار افزود: اگر امروز این احساس پیش آمده که وضعیت گردشگری در اصفهان بهبود یافته به خاطر شرایط کشور و بهبود روابط خارجی است.

وی از سرمایه گریزی شدید در امر گرشگردی در اصفهان خبر داد و بیان کرد: به دلیل سنگ اندازی های که وجود دارد تاکنون نتوانستیم گردشگری را به شکل صنعت در اصفهان در آوریم.

گندمکار ادامه داد: در حال حاضر امنیت برای گردشگران خارجی در اصفهان و ایران وجود دارد اما یکی از دلایل اصلی کاهش توریست خارجی به کشور نبود اعتماد خارجیان به ایران است که باید در این حوزه اقدامات اساسی انجام دهیم.

وی بیان داشت: احیای زاینده رود و کاهش آلودگی آب و هوای اصفهان از دیگر عواملی است که باید برای جذب توریست خارجی به اصفهان تلاش مضاعف شود.

مدیر گروه جغرافیا و گردشگری دانشگاه نجف آباد اصفهان با بیان اینکه به منظور توسعه گردشگری باید از توسعه بی‌رویه صنعت در شهر و اطراف آن جلوگیري شود، ادامه داد: کارخانه‌هاي داخل و اطراف شهر باید به مکان‌هاي دورتر منتقل شوند و مکان‌هاي توریست‌پذیر شهر به زیبایی آراسته و از ورود وسایل نقلیه موتوري به آنها جلوگیري شود.