پاداش ويژه اي درانتظار بازيكنان تيم فوتسال تام ايران خودرو است

به گزارش خبرگزاري" مهر" كامران صاحب پناه، روزچهارشنبه با بيان ملب فوق افزود: تمامي تمهيدات لازم براي قهرماني تام ايران خودرو درليگ برترفوتسال فراهم شده وما اميدواريم بازيكنان با ارائه يك بازي منطقي برسكوي نخست اين رقابتها قرار گيرند.

وي با اشاره به تفاضل گل كمترتيم تام ايران خودرو مقابل ارم كيش قم اظهارداشت: بازيكنان تام ايران خودروبراي قهرماني دراين دوره از رقابتها، نياز به يك پيروزي پرگل برابرتيم پرسپوليس تهران دارند.

سرپرست تيم فوتسال تام ايران خودرو با بيان اينكه نايب قهرماني اين تيم درليگ برترفوتسال مسجل است، تصريح كرد: بازيكنان با تفكراتي كاملا تهاجمي وارد ميدان خواهند شد تا بتوانند حريف خود را شكست سنگيني بدرقه كنند.

صاحب پناه خاطرنشان كرد: تيم فوتسال تام ايران خودرو دريكساله گذشته بصورت حرفه اي اداره وبازيكنان تيم شايسته قهرماني ليگ برترهستند.

وي با رد شايعاتي مبني برتباني تيم تام ايران خودروگفت: اين باشگاه پايبند به اصول اخلاقي وديني است ومسوولان تام هيچگاه براي كسب عنوان قهرماني، تباني نمي كنند.

سرپرست تيم تام ايران خودرو درباره وضعيت بازيكنان اين تيم اظهارداشت: خوشبختانه بازيكنان درشرايط ايده آلي قراردارند وهم اكنون در اردوي آمادگي اين تيم بسرمي برند. تيم تام ايران خودروعصرپنجشنبه درهفته پاياني ليگ برترفوتسال به مصاف تيم پرسپوليس تهران مي رود.