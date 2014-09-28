آغاز فعالیت کارگروه ویژه صیانت از حقوق شهروندان تهرانی / شیوه نامه به زودی تدوین می شود

جعفر نادری رئیس حوزه ریاست استاندار تهران که از سوی استاندار به عنوان رئیس کارگروه صیانت از حقوق شهروندان منصوب شده است در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این کارگروه پیش از این هم فعال بود اما در حال تدوین شیوه نامه عملی هستیم تا نتیجه اقدامات را پررنگ تر مشاهده کنید.

وی افزود: این کارگروه با تاكيد بر صیانت از حقوق مردم و بيت المال در استانداري تهران تشكيل شده و قصد دارد تا با برگزاری جلسات كارشناسي اقدامات موثری را در حفظ و نگهداري از حقوق بيت المال انجام دهد. همچنین پیشگیری در تضییع حقوق شهروندان تهرانی و پافشاری بر توجه هر چه بیشتر به حقوق شهروندی از مهمترین ماموریتهای کارگروه است.

به گزارش خبرنگار مهر، با حکم سید حسین هاشمی استاندار تهران مجيد مومني به عنوان دبير این كارگروه و محمد قائمي، مديركل برنامه ریزی و بودجه، الماسي مديركل روستايي، احمد تواهن مديركل شهري و شوراها، اسفنديارمبتكر سرابي مديركل حراست، حبيب متين پژوه ذيحساب ، مهدی اميدي مدیرکل اداري مالي وعليرضا مهدوي شاهرودي مديركل روابط عمومي استانداري تهران بعنوان اعضای کارگروه تعیین شده اند.



