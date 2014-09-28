به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن رودباری آملی گفت: نمایشگاه فاتحان گمنام را میتوان به لحاظ زمان برگزاری (25 شهریور) اولین و پیشقدمترین نمایشگاه در سطح استان با موضوع دفاع مقدس نام برد و از نظر قرار گرفتن در مسیر تردد مسافران و حضور بازدید کنندگان خارجی و داخلی از اقصی نقاط کشور نیز نمایشگاهی با برد فرااستانی و حتی ملی محسوب کرد.
فرمانده یگان ویژه قم افزود: با توجه به موج پایانی تردد مسافران و زائران از شاهراه ارتباطی کشور یعنی محور قم به تهران و بالعکس، افراد با طیفها و سلیقههای مختلف در محل نمایشگاه حضور یافته و بهره معنوی و علمی خود را از محتوای موجود در این مکان میبرند.
وی مخاطبشناسی و نیاز سنجی مراجعان را یکی از اصول برپایی نمایشگاه عنوان و تصریح کرد: مخاطبان نمایشگاه فاتحان گمنام از شهروندان قمی و هموطنان جای جای ایران اسلامی با فرهنگهای مختلف و همچنین بازدید کنندگان خارجی هستند که این امر وظیفه انعکاس رشادتهای صورت گرفته در دوران پرافتخار دفاع مقدس را بر یگان ویژه سختتر میکند؛ بحمدالله با تجارب چند ساله برپایی نمایشگاه و تلاشها و حمایتهای صورت گرفته از سوی کارکنان عقیدتی سیاسی و دیگر واحدهای یگان ویژه، تا حدود زیادی در بحث مخاطبشناسی، نیازسنجی و محتوای نمایشگاه نوآوریها و ابتکارات ارزندهای صورت گرفته است.
رودباری در بخش پایانی سخنان خود با تشریح محتوای نمایشگاه عنوان کرد: نمایشگاه فاتحان گمنام به دو بخش فرهنگی و عملیاتی اختصاص یافته است که در بخش فرهنگی به مباحث مربوطه به حجاب و عفاف، جنگ نرم، غرفه کودکان و نقاشی دفاع مقدس و شناخت یگان ویژه در مباحث فرهنگی، رزمی و عملیاتی پرداخته شده است.
وی ادامه داد: در بخش عملیاتی نیز با ساخت ماکتی به وسعت 110 متر مربع، نماد فتح خرمشهر، میادین مین و تفحص، ماکت شهدا با هدف به تصویر کشیدن شهدای گلگون کفن و جانفشانی آنها و نیز نماد شهید گمنام و غربت در کوچههای مدینه پرداخته شده است.
گفتنی است نمایشگاه فاتحان گمنام به همت یگان ویژه استان قم و با محوریت دفاع مقدس از 25 شهریور آغاز شده و تا 20 مهر ادامه دارد.
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