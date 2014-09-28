مخالفت اعضای شورا با طرح مدیریت منابع غیرنقدی شهرداری

ابوالفضل قناعتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات جلسه غیرعلنی روز یکشنبه شورای شهر تهران گفت: در این جلسه که به دلیل مسافرت برخی اعضا با تعداد حدود 20 نفر تشکیل شد موضوع یک فوریت طرح مدیریت منابع غیرنقدی شهرداری بررسی شد که براساس آن درآمدهای غیرنفتی شهرداری به طور شفاف مشخص می شد در کجا هزینه می شود و چقدر تهاتر داریم و غیره اما پس از صحبت مخالفان و موافقان 10 نفر تنها به این طرح رای دادند و یک فوریت آن به تصویب نرسید.

اصلاح تعرفه های اصلاح آب، برق و گاز میادین میوه و تره بار

قناعتی در ادامه به بازگشت لایحه شهرداری تهران درخصوص اصلاح تعرفه های آب، برق و گاز میوه و تره بار تهران که مشابه تعرفه های مجتمع های صنعتی و تجاری گرفته می شد گفت: افزایش هزینه این میادین در خدمات عرضه شده تاثیر داشت و مشکلاتی را برای شهروندان به وجود آورده بود که دولت موافقت کرد که تعرفه ها را کاهش دهد بنابراین شهرداری لایحه خود را پس گرفت.

این عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: ما درخواست داشتیم درخصوص مترو نیز که بیشترین هزینه آن هزینه برقش است تعرفه ها تغییر کند که قرار شد این موضوع نیز بررسی شود.

به گفته قناعتی الزام شهرداری به تدوین لایحه عفاف و حجاب از دیگر مصوبات شورا بود، همچنین پرونده باغات نیز در این جلسه مطرح شد که اعضا با نظر کمیته باغات موافقت کردند. همچنین پخش مستقیم جلسات شورا از صداوسیما و طرح بوستان ایرانیان در شورا بررسی نشد.

وی در پاسخ به پرسشی درخصوص اعتراض برخی از اعضا نسبت به عدم نوبت دهی برای صحبت درباره طرح ها و لوایح گفت: در این زمینه قانون رعایت شد و دو موافق و دو مخالف درخصوص هر طرح و لایحه صحبت کردند اما برخی از دوستان به بهانه ارائه پیشنهاد مخالف صحبت کردند. در مجموع قانون درخصوص صحبت اعضا رعایت شده است.

وی درخصوص پایان جلسه شورای در ساعت 11:30 گفت: به دلیل بالا بودن تعداد غایبین جلسه امروز شورا زودتر از همیشه تعطیل شد.