برای تمام بازیهای حذفی و لیگ برنامه داریم/ برای برد آماده ایم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دینورزاده ظهر یکشنبه در جلسه تئوری تیم قبل از بازی در جام حذفی افزود: با شناختی نسبی که از تیم استقلال آبی داریم، اما برای برد در میدان حاضر خواهیم شد و انگیزه این برد را نیز داریم.

وی با تاکید بر اینکه برای برد به تهران آماده ایم، تصریح کرد: ما آماده ایم که استقلال را ببریم، چه استقلال اصلی باشد چه استقلال آبی. بی شک اگر بازیکنانمان خودشان باشند و 50 تا 60 درصد توانایی های خود را به نمایش بگذارند پیروز از میدان خارج خواهیم شد.

سرمربی تیم شهرداری اردبیل ارائه فوتبال هجومی و با زیبا را برنامه شهرداری برای این بازی عنوان کرد و یادآور شد: این مسابقه پیش درآمدی برای اولین بازی در لیگ دسته یک کشور بوده و تلاش خواهیم کرد توانایی و قدرت تیمی خود را نشان دهیم.

وی حضور در مراحل بالاتر جام حذفی را از دیگر اهداف شهرداری اردبیل در حضور از این رقابتها برشمرد و یادآور شد: اگر بتوانیم کار دفاعی و حمله را براساس برنامه های تمرینی به اجرا بگذاریم پیروز از میدان خارج خواهیم شد.

دینورزاده از بازیکنان خود خواست که برنامه های تمرینی را در زمین پیاده کنند و تاکید کرد که باید با هوشیاری و دقت بازی را با روند خود جلو ببرند و نکات گفته شده در تمرینات را بکار بگیرند.

وی با بیان اینکه این تیم برای حضور در رقابتهای حذفی و لیگ دسته یک آماده است، عنوان کرد: برخی کارهای کوچک هست که در هفته جاری و تا آغاز لیگ باید روی آن کار کنیم تا به 100 درصد آمادگی برسیم.

دینورزاده با اشاره به انگیزه کافی بازیکنان برای این دیدار ادامه داد: باید ضریب خطا در محوطه یک سوم دفاعی خود را کاهش داده و از ضربات ایستگاهی که امروز در دنیای فوتبال از اهمیت ویژه ای برخوردار است، استفاده کنیم.

همچنین ترکیب اصلی تیم شهرداری اردبیل برای بازی با تیم فوتبال استقلال آبی تهران در بازی امروز مشخص شد.

براساس اعلام کادر فنی، امروز در بازی جام حذفی و در برابر تیم استقلال آبی وحید کارگر در درون دروازه خواهد ایستاد.

باقر غنی زاده و مهدی محمدپور مدافعان میانی این تیم خواهند بود و مهدی رمضان و فرهاد نوری مدافعان کناری شهرداری هستند.

در خط میانی نیز رضا مقدم و حسن شوشتری در مقابل مدافعان می ایستند و ابراهیم کوه افکن نیز ضمن استحکام کمربند میانی، خط حمله شهرداری را حالت هجوم تقویت خواهد کرد.

فرزاد رحیمی و مصطفی کریمی ننیز در بازی امروز در قابل استقلال آبی تهران به عنوان مهاجمان کناری عمل می کنند و در نوک حمله نیز موسی شهبازی قرار خواهد گرفت.

بازی تیم های شهرداری اردیبل و استقلال آبی در مرحله چهارم جام حذفی امروز یکشنبه ساعت 15 در ورزشگاه سهند تهران برگزار خواهد شد.