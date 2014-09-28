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۶ مهر ۱۳۹۳، ۱۴:۱۳

منصوری:

الحاق روستاهای پرجمعیت حاشیه شهر در بیرجند مستلزم سیر مراحل قانونی است

الحاق روستاهای پرجمعیت حاشیه شهر در بیرجند مستلزم سیر مراحل قانونی است

بیرجند- خبرگزاری مهر: فرماندار بیرجند گفت: با توجه به جمعیت زیاد ساکن در روستاهای حاشیه شهر این روستاها پتانسیل الحاق به شهر را دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا منصوری ظهر یکشنبه در بازدید سرزده از روستاهای چهکند، امیرآباد، حاجی‌آباد و دهستان باقران بخش مرکزی بیرجند اظهار کرد: با توجه به جمعیت زیاد ساکن در روستاهای حاشیه شهر این روستاها پتانسیل الحاق به شهر را دارند.

وی بیان کرد: روند الحاق این روستاها به شهر مستلزم سیر مراحل قانونی بوده که این امر خود با مشکلات خاصی مواجه است.

فرماندار بیرجند ادامه داد: علیرغم حجم بالای کاری فرصت خوبی فراهم شد تا از نزدیک از روستاهای حاشیه شهر بازدید و در جریان مشکلات مردم قرار گیریم.

منصوری افزود: دهیاران باید همواره سه اصل خدمت صادقانه، مردم‌داری و ارتباط با دستگاه‌های نظارتی را سرلوحه امور خود قرار دهند.

وی گفت: خدمت صادقانه هیچگاه از اذهان مردم پاک نمی‌شود و این امر حضور مردم در صحنه راتقویت می‌کند.

منصوری با بیان اینکه روند پیشرفت در این روستاها خوب بوده است، تصریح کرد: اقدامات خوب انجام شده توسط مسئولین سبب بازگشت مردم به روستاها شده است.

فرماندار بیرجند بر اتمام پروژه‌های بالای 50 درصد پیشرفت در دولت تدبیر و امید تاکید کرد و گفت: کمبود اعتبارات دولتی و تعداد زیاد پروژه‌های نیمه‌تمام در سطح شهرستان نیازمند اتمام پروژه‌های نیمه تمام و سپس آغاز پروژه‌های جدید است.

کد مطلب 2379319

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