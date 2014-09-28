الحاق روستاهای پرجمعیت حاشیه شهر در بیرجند مستلزم سیر مراحل قانونی است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا منصوری ظهر یکشنبه در بازدید سرزده از روستاهای چهکند، امیرآباد، حاجیآباد و دهستان باقران بخش مرکزی بیرجند اظهار کرد: با توجه به جمعیت زیاد ساکن در روستاهای حاشیه شهر این روستاها پتانسیل الحاق به شهر را دارند.
وی بیان کرد: روند الحاق این روستاها به شهر مستلزم سیر مراحل قانونی بوده که این امر خود با مشکلات خاصی مواجه است.
فرماندار بیرجند ادامه داد: علیرغم حجم بالای کاری فرصت خوبی فراهم شد تا از نزدیک از روستاهای حاشیه شهر بازدید و در جریان مشکلات مردم قرار گیریم.
منصوری افزود: دهیاران باید همواره سه اصل خدمت صادقانه، مردمداری و ارتباط با دستگاههای نظارتی را سرلوحه امور خود قرار دهند.
وی گفت: خدمت صادقانه هیچگاه از اذهان مردم پاک نمیشود و این امر حضور مردم در صحنه راتقویت میکند.
منصوری با بیان اینکه روند پیشرفت در این روستاها خوب بوده است، تصریح کرد: اقدامات خوب انجام شده توسط مسئولین سبب بازگشت مردم به روستاها شده است.
فرماندار بیرجند بر اتمام پروژههای بالای 50 درصد پیشرفت در دولت تدبیر و امید تاکید کرد و گفت: کمبود اعتبارات دولتی و تعداد زیاد پروژههای نیمهتمام در سطح شهرستان نیازمند اتمام پروژههای نیمه تمام و سپس آغاز پروژههای جدید است.
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