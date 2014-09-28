مشکلات بهداشتی مدارس غیرانتفاعی قزوین بیشتر از مدارس دولتی است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کلهر ظهر یکشنبه در دومین نشست سال جاری کارگروه سلامت این شهرستان که با حضور موسوی موینی، فرماندار قزوین برگزار شد، اظهارداشت: رفع مشکلات ایمنی و بهداشت محیط در اولویت حوزه سلامت شهرستان قزوین قرار دارد.



وی تصریح کرد: در حال حاضر 474 باب مدرسه در شهرستان قزوین وجود دارد که تنها 150 باب دارای بوفه تغذیه و 71 باب دارای شرایط بهداشتی توزیع مواد غذایی هستند.



این مسئول افزود: باید توجه داشت که مشکلات بهداشتی و ایمنی مدارس غیر انتفاعی خیلی بیشتر از مدارس دولتی است.



کلهر ادامه داد: تراکم دانش آموزان داخل کلاس ها، وضعیت میز و نیمکت ها، فاصله تخته سیاه از دانش آموزان، وضعیت نور، حرارت، صدا، تهویه و فضای فیزیکی از جمله مواردی است که در بعضی مدارس از استاندارد های لازم برخوردار نیست.



وی تأکید کرد: موضوع توزیع شیر بین دانش آموزان و ترویج تغذیه سالم بین آنان، رعایت بهداشت فردی متصدیان فروش مواد غذایی، ایمنی وسایل گازی، نصب کپسول های آتش نشانی در مدارس، وضعیت سرویس های بهداشتی، ایمنی کلاس ها و حیاط مدرسه از جمله مواردی است که در مدارس کنترل خواهد شد.



کلهر به عنوان دبیر کارگروه از اعضا درخواست کرد تا صلاحیت بهداشتی و ایمنی مدارس، به ویژه مدارس غیر انتفاعی، قبل از راه اندازی مدرسه، توسط ارگان های دخیل تأیید و صادر شود.