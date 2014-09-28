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۶ مهر ۱۳۹۳، ۱۳:۲۱

درخواست مشاور رئیس سازمان محیط زیست از استاد فرشچیان برای به تصویرکشیدن نمادهای حیات وحش ایران

درخواست مشاور رئیس سازمان محیط زیست از استاد فرشچیان برای به تصویرکشیدن نمادهای حیات وحش ایران

مشاور رئیس سازمان محیط زیست از استاد فرشچیان درخواست کرد تا نمادهای کوچکی از حیات وحش و طبیعت ایران به تصویر بکشند تا مردم بتوانند مانند بسیاری از کشورها آن را به لباس خود وصل کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر اسماعیل کهرم در نشست هم‌اندیشی نقاشی ایرانی و محیط زیست که پیش از ظهر یکشنبه در سازمان محیط زیست برگزار شد، با اشاره به اثر دکتر فرشچیان ضریح امام رضا(ع) اظهار داشت: این شاهکار تا هزاران سال دیگر در تاریخ ایران و اسلام به یادگار می ماند و هر بیننده ای را حتی کسانی که مسلمان نیستند نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

به گفته وی، اثر ضامن آهوی استاد فرشچیان انگیزه بسیار بالایی در میان محیط‌بانان و حافظان طبیعت ایجاد کرده به گونه ای که هر محیط‌بان به هنگام حاضر شدن در محل خدمت و مسئولیت خود احساس می کند، دنباله‌روی امام رضا(ع) است.

کهرم با اشاره به اینکه در بسیاری از آموزش ها برای همیاران و محیط بانان محیط زیست از اثر ضامن آهوی استاد فرشچیان با عنوان یک مدل حمایت از محیط زیست استفاده می شود، ادامه داد: استاد توانسته‌اند با این اثر به کار محیط‌بانان تقدس ببخشند.

مشاور رئیس سازمان محیط زیست از استاد فرشچیان درخواست کرد تا با به تصویرکشیدن مدل های کوچکی از حیات وحش و عناصر طبیعت منحصربه‌فرد ایران مانند بسیاری از کشورها زمینه ای را فراهم کنند تا دوستداران محیط زیست بتوانند با تهیه نمادهایی از این مدل ها و نصب آنها به لباس خود علاقه‌مندیشان را به هنر و محیط زیست کشورشان نشان دهند.

کد مطلب 2379328

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