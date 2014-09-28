درخواست مشاور رئیس سازمان محیط زیست از استاد فرشچیان برای به تصویرکشیدن نمادهای حیات وحش ایران

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر اسماعیل کهرم در نشست هم‌اندیشی نقاشی ایرانی و محیط زیست که پیش از ظهر یکشنبه در سازمان محیط زیست برگزار شد، با اشاره به اثر دکتر فرشچیان ضریح امام رضا(ع) اظهار داشت: این شاهکار تا هزاران سال دیگر در تاریخ ایران و اسلام به یادگار می ماند و هر بیننده ای را حتی کسانی که مسلمان نیستند نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

به گفته وی، اثر ضامن آهوی استاد فرشچیان انگیزه بسیار بالایی در میان محیط‌بانان و حافظان طبیعت ایجاد کرده به گونه ای که هر محیط‌بان به هنگام حاضر شدن در محل خدمت و مسئولیت خود احساس می کند، دنباله‌روی امام رضا(ع) است.

کهرم با اشاره به اینکه در بسیاری از آموزش ها برای همیاران و محیط بانان محیط زیست از اثر ضامن آهوی استاد فرشچیان با عنوان یک مدل حمایت از محیط زیست استفاده می شود، ادامه داد: استاد توانسته‌اند با این اثر به کار محیط‌بانان تقدس ببخشند.

مشاور رئیس سازمان محیط زیست از استاد فرشچیان درخواست کرد تا با به تصویرکشیدن مدل های کوچکی از حیات وحش و عناصر طبیعت منحصربه‌فرد ایران مانند بسیاری از کشورها زمینه ای را فراهم کنند تا دوستداران محیط زیست بتوانند با تهیه نمادهایی از این مدل ها و نصب آنها به لباس خود علاقه‌مندیشان را به هنر و محیط زیست کشورشان نشان دهند.