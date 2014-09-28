صبای قم به اندازه کافی از سوی هیئت مدیره پشتیبانی نشد

مهدی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیم فوتبال صبای قم در ۱۰ هفته سپری شده از لیگ بر‌تر فوتبال گفت: با توجه به فشردگی مسابقات، این ۱۰ هفته بسیار سریع سپری شد و در حالی که تمامی تیم‌ها با افت و خیز قابل توجهی دست و پنجه نرم کردند، صبا نسبت به دیگر تیم‌ها نوسان کمتری داشت و با توجه به بضاعت صبا، نتایج صبا تا پایان هفته دهم راضی کننده است.

وی افزود: در هفته‌های گذشته تیم‌هایی چون پدیده مشهد و استقلال پرنوسان ظاهر شدند و درست است که صبا کمی افت کرد اما دوباره به شرایط خوبش بازگشت و تنها نتایج بد ما، شکست خانگی به استقلال خوزستان و پرسپولیس بود و البته در دیدار برابر تراکتورسازی هم روی حوادثه مغلوب شدیم.

مربی تیم فوتبال صبای قم عنوان کرد: صبا به اندازه کافی مورد پشتیبانی واقع نشده و هیئت مدیره صبا باید بیش از پیش، مجموعه صبا را حمایت کند و انتظار از هیئت مدیره بیش از این است البته مدیرعامل و قائم مقام باشگاه برای حل مشکلات تیم، هر کاری که می‌توانستند انجام داده‌اند و کم نگذاشته‌اند.

وی بیان داشت: مهم‌ترین کاری که باشگاه تاکنون انجام داده تسویه بدهی فصل گذشته شامل ۶۳ درصد ازقراردادهای مربوط به فصل قبل بود که به خودی خود کار بزرگی است اما امیدوارم هر چه سریع‌تر بخشی از مبالغ قراردادهای فصل جدید هم پرداخت شود تا بازیکنان در مضیقه نباشند.

رضایی درباره عملکرد فنی بازیکنان صبا تصریح کرد: صبا احیا کننده بازیکنان مسن یا افت کرده است چنان که هادی شکوری و پیروز قربانی در صبا به روزهای اوجشان بازگشته‌اند، ابوالفضل ابراهیمی در خط میانی صبا عالی بازی می‌کند و احمد حسن‌زاده که فصل قبل در مس کرمان ۲ گل زده بود تا این هفته ۴ گل زده است و نقش انکار ناپذیری در موفقیت‌های صبا ایفا کرده است و این قضیه مربوط به امسال نیست بلکه بازیکنانی چون رضا عنایتی یا شیث رضایی نیز در گذشته در صبا احیا شده‌اند.

مربی تیم فوتبال صبای قم افزود: مارکو خود را با شرایط آب و هوایی ایران و قم وفق داده و نتیجه‌اش ۲ گل در ۲ مسابقه اخیر است، آچیله که با ۱۰۰ میلیون تومان به صبا آمده ۲ گل حساس برای صبا به ثمر رسانده، ایوب کلانتری سال قبل در فولاد نیمکت نشین بود و حالا یکی از مهره‌های مهم تیم ماست و جلال علیمحمدی نیز بازیکنی کاملا در خدمت تیم و مفید برای صباست.

وی با انتقاد از اکبر صادقی بازیکن فصل گذشته صبا و فعلی پدیده مشهد عنوان کرد: صادقی در برنامه ۹۰ گفت که من در صبا آرامش نداشتم و حالا من از صادقی سئوال می‌کنم حالا که در پدیده آرامش دارید چرا بازی‌های درخشان فصل گذشته با صبا در ترکیب پدیده را ارائه نمی‌دهید؟

رضایی درباره بازی هفته یازدهم صبا برابر پیکان در تهران خاطرنشان کرد: خوشبختانه بیشتر تیم‌هایی که با صبا روبرو می‌شوند، بازی هفته قبلشان را برده‌اند و برابر صبا انتحاری بازی نمی‌کنند و این به نفع ماست و در مجموع با وجود اینکه پیکان رفته رفته شکل تیمی خود را پیدا کرده، برابر این تیم به کسب نتیجه‌ای قابل قبول فکر می‌کنیم.