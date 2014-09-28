موفقیت ارتش در پاکسازی دو شهر دیگر/هلاکت دهها تروریست در مناطق مختلف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، ارتش سوریه در ادامه عملیات مبارزه با تروریسم، شهرهای عدراالبلد و عدرا الجدیده را از وجود تروریستهای مسلح پاکسازی کرد، ارتش سوریه پیشتر عدرالعمالیه را پاکسازی کرده بود.

بر اساس این گزارش، یگانهایی از ارتش و دیگر نیروهای مسلح سوریه با همکاری نیروهای دفاع مردمی، به طور کامل شهرهای عدرالبلد و عدراالجدیده در حومه دمشق را از وجود تروریستها پاکسازی کرده و امنیت را به آن بازگرداندند.

همچنین در حومه حمص، شماری از تروریستها در عملیات نیروهای ارتش به هلاکت رسیدند و سلاحها و مهمات آنها هم منهدم شد.

در درعا هم، نفوذ تروریستها به منطقه عتمان از سمت غربی حومه درعا مهار شد و شماری از آنها به هلاکت رسیدند.

ارتش سوریه در بیانیه ای با اشاره به پاکسازی کامل شهرهای عدرالبلد و عدراالجدیده در حومه دمشق و بازگشت امنیت به این دو شهر و مناطق اطراف اعلام کرد نیروهای ارتش، شبکه گسترده ای از تونلهای زیرزمینی را منهدم کردند و

شمار زیادی از تروریستهای مزدور را که از این منطقه به عنوان سکویی برای کشتار و آدم ربایی و ارعاب شهروندان بیگناه استفاده می کردند، به هلاکت رساندند..

نیروهای ارتش همچنین ضمن پیگرد بازماندگان باندهای تروریستی در مزارع اطراف این شهرها، به خنثی سازی بمب ها و مین های کارگذاشته شده از سوی تروریستها ادامه می دهند.

بر اساس بیانیه ارتش سوریه، عملیات نیروهای ارتش در چارچوب عملیات نظامی گسترده برای نابودی کانونهای تروریستی باقی مانده در غوطه شرقی در حومه دمشق انجام شده و ضربه محکمی به طرح تروریستی و حامیانش به شمار می رود و سبب افزایش آشفتگی و سردرگمی تروریستها و فروپاشی صفوف و روحیه آنها و تنگ شدن عرصه بر آنها در غوطه شرقی شده است.

این موفقیت اهمیت زیادی از نقطه نظر جایگاه جغرافیایی استراتژیکی منطقه دارد که در ورودی پایتخت سوریه و مشرف بر جاده بین المللی قرار دارد که تروریستها از آن به عنوان گذرگاه اصلی به غوطه شرقی برای انجام عملیات جنایتکارانه خود استفاده می کردند.

در این بیانیه بر عزم و اصرار نیروهای ارتش و نیروهای مردمی بر ریشه کنی تروریسم و نابودی تروریستهای تکفیری و بازگرداندن امنیت و ثبات به تمام سوریه تاکید شده است.

در دیرالزور نیز ارتش سوریه، یک مخفیگاه تروریستهای داعش را منهدم کرد و شماری از تروریستها را به هلاکت رساند.

منابع سوری همچنین از هلاکت شمار دیگری از تروریستها در عملیات نیروهای ارتش در حومه ادلب و انهدام تجهیزات آنها خبر دادند.



