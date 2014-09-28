ضرورت بازنگری قوانین و جایگاه سالمندان در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، ایراندخت عطاریان روز یکشنبه در اولین جلسه شورای ملی سالمندان کافزود: باید جایگاه قانونی سالمندان در ایران مورد بررسی قرار بگیرد و مشخص شود که از ابتدای انقلاب تا به امروز این گروه از جامعه چه وضعیتی داشته و از چه شرایطی برخوردار بوده اند.

وی با اشاره به اینکه جایگاه سالمندان در برنامه ششم مشخص شود،گفت: تامین اجتماعی بحث حمایتی نیست و در ارائه خدمات به این قشر از جامعه باید ۳ شاخصه امدادی، حمایتی و بیمه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

به گفته عطاریان، در حال حاضر یک میلیون و 200 هزار نفر سالمند تحت حمایت صندوق بازنشستگی قرار دارند که با احتساب خانواده‌هایشان به 2 میلیون و 100 هزار نفر می‌رسند و همچنین 2.5 میلیون نفر نیز تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری تاکید کرد: متأسفانه از تدوین نخستین برنامه توسعه تا به امروز، خدمات به سالمندان سیر نزولی داشته و باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به ماموریت دولت در بخش نظام تامین اجتماعی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: نظام تأمین اجتماعی در اصل 29 قانون اساسی آمده است و وظایف دستگاه‌ها مشخص شده است.