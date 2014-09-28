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۶ مهر ۱۳۹۳، ۱۳:۵۰

مهدیان:

دوازدهمین دوره مسابقات قرآن و عترت در میامی برگزار شد

دوازدهمین دوره مسابقات قرآن و عترت در میامی برگزار شد

میامی – خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان میامی از برگزاری دوازدهمین دوره مسابقات قرآن و عترت در این شهرستان خبر داد و گفت: در این بین جوانترین فرد با 10 سال سن و مسن ترین ایشان 79 سال سن داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مهدیان صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان میامی از برگزاری مسابقات قرآن و عترت صبح امروز در این شهرستان خبر داد و افزود: این مسابقات به صورت متمرکز در مرکز شهرستان، در دو نوبت صبح و عصر با حضور بیش از 70 نفر از علاقه‌مندان به قرآن کریم برگزار شد.

وی عنوان کرد: آزمون حفظ قرآن کریم در قالب حفظ کل، ۲۰، ۱۵، ۱۰، پنج و سه و یک جزء، آزمون تدبر در نهج البلاغه، تدبر در قرآن، ترجمه، مفاهیم و حفظ موضوعی در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار شد.

این مقام مسئول بیان کرد: تمامی مراحل این آزمون از ثبت نام تا تصحیح پاسخنامه‌ها به صورت الکترونیکی انجام و نتایج آن بعد از دو هفته اعلام خواهد شد.

مهدیان با عنوان اینکه برای افراد زیر ۱۲ سال نیز آزمون شفاهی برگزار شده است، ادامه داد: شرکت‌ کنندگان در دوازدهمین آزمون قرآن و عترت در صورت پاسخگویی به بیش از ۶۰ درصد از پرسش‌های این آزمون گواهینامه معتبر از سوی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت خواهند کرد.

وی با یادآوری اینکه، کمک هزینه سفر عمره مفرده، عتبات عالیات و مشهد مقدس از جمله هدایای برگزیدگان این مسابقه است، گفت: جوانترین فرد شرکت کننده دراین مسابقات نوجوان پسر10ساله و مسن ترین شرکت کننده خانم نابینای حافظ کل قرآن کریم با 79 سال بوده است که تنها حافظ کل قرآن کریم در این شهرستان است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان میامی در خاتمه ضمن تقدیر از دست اندرکاران برگزاری این مسابقات افزود: گام نهادن در مسیر ترویج قرآن یکی از نعمت هایی است که خداوند به بندگان خود عطا می فرماید.

کد مطلب 2379346

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