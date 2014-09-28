حمایت 5 میلیارد تومانی از شرکتهای بزرگ دانش بنیان

به گزارش خبرنگار، بهزاد سلطانی گفت: تلاش ما بر این است که به سراغ شرکت های بزرگ دانش بنیان برویم و از طرح های بزرگ آنها حمایت کنیم.

وی عنوان کرد: صندوق حمایت از شرکت های دانش بنیان برنامه دارد که از شش ماهه دوم به سراغ شرکت های دانش بنیان بزرگ برود و این در حالی است که شرکت های دانش بنیان کوچک در صندوق نوآوری و شکوفایی نیز مورد حمایت قرار می گیرند.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی اظهار داشت: برای شناسایی شرکت های بزرگ با نهادهای اجرایی از جمله وزارت نفت و وزارت کار وارد مذاکره شده ایم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 800 شرکت دانش بنیان از سوی صندوق مورد تایید قرار گرفته اند، گفت: تاکنون 290 طرح به صندوق ارائه شده که 50 طرح برای بررسی وضعیت مورد بررسی قرار گرفته است.

سلطانی با اشاره به اینکه تاکنون 38 میلیارد تومان به طرح های دانش بنیان اختصاص پیدا کرده است، اذعان داشت: برای شرکت های دانش بنیان که نوطرح هستند صندوق از 20 تا 100 میلیون تومان را در نظر دارد که با این مبلغ آنها را مورد حمایت قرار دهد.

وی عنوان کرد: برای شرکت های بزرگ تر از یک میلیارد تا 4 میلیارد تومان به طرح ها اختصاص داده می شود.

سلطانی با بیان اینکه پرونده ای با تقاضای 5 میلیارد تومانی در صندوق نوآوری و شکوفایی داشته ایم، گفت: اکنون حمایت این پرونده در خصوص تقاضای 5 میلیاردی در حال بررسی است.

وی در خصوص سیاست های ارزیابی توضیح داد و گفت: به نظر من نحوه سیاست ارزیابی باید سخت گیرانه باشد و هر چه به جلو پیش می رویم این روند باید تسهیل شود.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در خصوص اینکه مقام معظم رهبری تاکید دارند هر شرکتی را دانش بنیان ندانیم، افزود: آیین نامه ارزیابی شرکت های دانش بنیان نیاز به بازنگری و اصلاح ندارد اما باید در اجرای این آیین نامه دقت های لازم صورت گیرد.

رئیس کمیته راهبری جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری در نشست خبری سومین دوره اعطای این جایزه گفت: سیاست های کلان ملی کشور نیازمند تغییر و ایجاد نوعی جدید از مفهوم رقابت پذیری ملی است که جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری می تواند به عنوان نگاه جدیدی در این خصوص که مزیت های نسبی به مزیت های رقابتی تبدیل شده و محور کلیدی ایجاد ثروت و رقابت پذیری ملی در عرصه بین المللی، خلق و بهره برداری از منابع جدید و با ارزش افزوده بالاتر باشد.

وی با بیان اینکه 7 اصل و ارزش کلیدی در مدل جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری وجود دارد، گفت: این ارزش ها شامل رقابت پذیری، خلق ثروت و تامین نیازها، مدیریت همزمان فرآیندها و نتایج، توجه همزمان به کشش بازار و فشار تکنولوژی، یادگیری و نوآوری مبتنی بر تکنولوژی، استراتژی و رهبری تکنولوژی و نوآوری، توسعه نیروی انسانی دانشی و فناوری و همکاری ها و شبکه دانشی و فناوری از اصول و ارزش های کلیدی مدل جایزه به شمار می روند.

سلطانی عنوان کرد: اکنون 50 هزار شرکت خصوصی وجود دارد که هنوز توانمند نشده اند و این جایزه می تواند در توانمندسازی آنها موثر باشد.

وی با بیان اینکه این رویکرد ارتقای سطح دانش و فناوری و توان محصولات و خدمات نوآورانه مبتنی بر دانش و فناوری را دارد، گفت: در چنین شرایطی جایزه ملی مدیریت ملی و فناوری مهمترین منبع خلق ثروت و رقابت پذیری ملی دانش، فناوری و نوآوری می تواند باشد.

سلطانی خاطرنشان کرد: بر پایه چنین اندیشه ای با توجه به رسالت انجمن مدیریت فناوری ایران در این عرصه بر آن شدیم که الگویی به سازمان های ایرانی ارائه دهیم تا از این طریق بتوانند به مدیریت صحیح، نظام مند و هدفمند این منابع رقابت پذیری در قرن بیست و یکم پرداخته و شرایطی برای ارتقای و بلوغ عملکرد آنها در عرصه ملی و بین المللی را فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه افزایش رقابت پذیری بنگاهها و سازمان ها بر اساس توسعه فناوری و نوآوری از دستاوردهای کلان این جایزه خواهد بود، عنوان کرد: امروزه فناوری و نوآوری نقش چشمگیری در رقابت پذیری بنگاههای اقتصادی ایفا کرده، که کلید مزیت رقابتی در بازارهای جهانی و خلق ثروت ملی به شمار می روند.