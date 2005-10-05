برخورد جدي با حرمت شكني و ناهنجاري در ماه رمضان

به گزارش خبرگزاري مهر ، آيت الله دري نجف آبادي دادستان كل كشور در بيانيه اي به مناسبت فرا رسيدن ماه ضيافت الهي افزود: مسئولان ذي ربط و ضابطين قوه قضاييه بايد با رعايت ادب و اخلاق در اجراي وظايف محوله ضمن ارشاد و تذكر و در موارد لزوم برخورد قانوني با متخلفين، زمينه ايجاد فضاي دلپذير معنوي و محيط پاك و نوراني اجتماعي را فراهم سازند.

وي تصريح كرد : اميد است رسانه هاي عمومي و به ويژه صدا و سيما در فراهم كردن فضاي روحاني و معنوي و تربيتي به منظور بهره مند شدن ملت شريف از بركات اين ماه عزيز ، گامي بلند بردارند و فضاي معنويت و اخلاق را در ميان جوانان و نوجوانان تشنه معرفت گسترش دهند و تقويت كنند.

دادستان كل كشور در ادامه بيانيه خود از هموطنان خواسته است حرمت اين ماه بزرگ الهي را پاس بدارند و در گفتار، كردار و اعمال و رفتار خود شئون ظاهري باطني و تقوي و پرهيزگاري را رعايت كنند و اجازه ندهند حرمت ماه صبر و طهارت و عبادت با رفتار ناپسند شكسته شود.

دري نجف آباد تصريح كرد: ملت ايران همواره نشان داده اند با برگزاري و كرامت در جهت بهره برداري هر چه بيشتر از ماه پربركت رمضان و وحدت و همبستگي و تنظيم شعائر اسلامي تلاش كرده اند و با حضور گسترش و معني دار در مساجد و مراكز عبادي بر معنويت و صفاي اين ماه و عشق به حضرت حق و خدمت به بندگان خدا خواهند افزود.