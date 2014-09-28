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۶ مهر ۱۳۹۳، ۱۳:۵۷

زارع در گفتگو با مهر:

210 راننده زن در تاکسیرانی شیراز فعالیت می کنند

210 راننده زن در تاکسیرانی شیراز فعالیت می کنند

شیراز – خبرگزاری مهر: مدیرفنی سازمان تاکسیرانی شهرداری شیراز با اشاره به اینکه فعالیت بانوان در ناوگان تاسیرانی شیراز از سال 90 آغاز شده، گفت: 210 راننده زن در ناوگان تاکسیرانی شیراز فعالیت می کنند.

بهمن زارع در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: اکثر رانندگان تاکسی زن در شیراز در رنج سنی 40 سال هستند.

وی افزود: راننده های تاکسی زن تحت پوشش ناوگان تاکسیرانی هستند ولی یک شرکت به نمایندگی از تاکسیرانی فعالیت این افراد را سازمان دهی می کند.

مدیرفنی سازمان تاکسیرانی شیراز عنوان کرد: با همراهی کمیته امداد در راستای طرح خودکفایی به یکسری از بانوان تسهیلاتی برای تهیه خودرو تعلق گرفت که بعد این بانوان با دریافت مجوز تحت پوشش سازمان تاکسیرانی و شرکت مذکور در آمدند.

وی با بیان اینکه نحوه ورود رانندگان تاکسی زن به ناوگان تاکسیرانی مانند مردان است، تصریح کرد: به خاطر حساسیتی که بر فعالیت بانوان در این زمینه وجود دارد، این افراد برای پذیرش باید از طریق حراست سازمان گزینش شوند.

مدیرفنی سازمان تاکسیرانی شیراز همچنین با عنوان اینکه حدود هشت هزار راننده سرویس تاکسی در شیراز وجود دارد، گفت: حدود هزار و 200 نفر از رانندگان سرویس مدارس زن هستند.

کد مطلب 2379361

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